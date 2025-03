El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de una mujer que, con un "total descuido" y "falta de cuidados" , desatendió a su perra enferma de cáncer durante más de tres meses, al considerar que la grave situación del animal no permite concluir que su dueña hubiese podido evitar "el resultado de muerte" .

Los hechos ocurrieron en 2018 . En octubre, la dueña de la perra, que se llamaba Luna y no tenía chip ni estaba registrada, acudió al veterinario, tras una larga estancia en el extranjero. El animal tenía un estado "pésimo" : se le diagnosticó tumor mamario ulcerado de grandes dimensiones , con mal pronóstico y que causaba sufrimiento y se recomendó eutanasia .

La dueña dijo que debía hablarlo con su hija y recibió antibióticos y antiinflamatorios para cinco días. Sin embargo, no regresó a la clínica ni a ninguna otra, ni cuidó ni curó a la perra como se le había prescrito, dejando que empeorara, sufriera "grandes dolores" y que su estado se agravara por su "total descuido".

Con estas premisas no es posible revertir la absolución, dice la Sala, porque la "situación de terminalidad" de la perra impide concluir que la propietaria pudiese "desarrollar una conducta eficaz" que evitase la muerte y porque no se le puede reprochar "la muerte del animal por no haber causado su muerte...eutanásica" .