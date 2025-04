“Ya se os acabó el barrio, no vais a venir más. No van a volver porque, cuando se hace una muerte en la Ley Gitana, ellos no vuelven y la han hecho”, apuntaba. Los asesinos no podrán volver a San Lázaro, tal y como explica la tía de la pequeña y, además, tendrán que cumplir condena en prisión.