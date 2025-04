La exabadesa del Monasterio de Belorado, Laura García de Viedma , ha declarado este viernes en el Juzgado de Briviesca acusada de estafa indebida , por la venta de 1,73 kilos de oro por 130.000 euros propiedad de la comunidad religiosa, y se ha defendido afirmando que no existe engaño, ni ánimo de lucro, y se trata de una acusación "artificial".

En declaraciones a los periodistas tras la vista de diligencias previas, su abogado, Enrique García de Viedma, ha insistido en que "no existe engaño para nadie, no existe ánimo de lucro y no puede existir delito", esa es la línea de la defensa de la exabadesa, sor Isabel, y lo que ha manifestado esta mañana en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción n.º1 de Briviesca.