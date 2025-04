Víctima del maltratador transgénero Candy: "Nadie me protege. Él sigue en su casa y nadie le detiene"

Se llamaba Cándido cuando fue condenado por maltrato a su exmujer, ahora se llama Candy y le pueden juzgar por violencia de género

La Audiencia concluye que no puede considerarse violencia de género porque protagonizó los hechos siendo ya una mujer

Ana Rosa critica la decisión sobre el transexual que no será juzgado por violencia de género: "Es una mierda"

Tras haberse cambiado de sexo en el Registro Civil, Candy, el maltratador transgénero, no será juzgado finalmente por un juzgado de Violencia de la Mujer. La Justicia no ve fraude de ley, por lo que responderá a un juez ordinario y no ante uno de Violencia sobre la Mujer.

Este jueves 24 de abril, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Cristina, víctima y exmujer de Candy, que ha mostrado su disconformidad con la decisión judicial: "Él lo tenía todo planeado. Estoy indignada con lo que ha pasado y creo que esta ley nos ha expuesto a una mayor inseguridad", ha recalcado en directo.

"Cuando avisamos de esto nos pusieron de fachas para arriba y ha ocurrido", ha reaccionado Ana Rosa Quintana al escuchar el testimonio de Cristina, exmujer y víctima de Candy.

Además, ha contado que Candy, que contaba ya con antecedentes, no está detenido: "Sigue en su casa. La policía sabe dónde está y no se el motivo por el que no van a buscarle a su casa. Creo que es porque no les da la gana".

"Tengo miedo porque es una persona bastante peligrosa. Es un psicópata y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Nadie me protege, soy yo la que tengo que protegerme a mí y a mis niños", ha recalcado visiblemente asustada por lo que pueda sucederle.

"Ahora es Candy y ahora vuelve a pegar a la mujer ya como Candy... Esta es una mierda de ley y ya está", ha sentenciado Ana Rosa Quintana visiblemente enfadada.

Ana Rosa Quintana: "Agrede a una mujer siendo hombre. En ese momento le condenan y se inicia el procedimiento. Dice que ahora es Candy... Tú lo que eres es un jeta internacional"

Candy, que en 2023 fue condenado en firme a 15 meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento sobre su ex y por un delito de amenazas (pena que todavía no ha cumplido), está acusado ahora de presunta violencia doméstica, lesiones y maltrato a su ex mujer, con quien tiene dos hijos tras 10 años de matrimonio. Cándido, recordemos, ya pasó 18 meses entre rejas por malos tratos a una pareja anterior.

En un auto, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha decidido que sea un juzgado de instrucción y no uno especializado en violencia de género el que enjuicie la presunta última agresión machista de Cándido, que para entonces ya era Candy, con nuevo nombre y sexo.

Los magistrados de la Audiencia de Sevilla que firman el auto señalan que, para que los actos de violencia sobre la mujer "puedan reputarse violencia de género" y sean competencia de los juzgados especializados en esta materia, es preciso "que tengan como sujeto activo en todo caso a un hombre, que el sujeto pasivo sea una mujer y que entre ambos exista o haya existido una relación".

En este caso, señalan que Cándido "obtuvo la rectificación de la mención registral respecto de su nombre y sexo" el 6 de agosto de 2023, casi un año antes de la presunta agresión en el portal a su ex pareja.

Los tres jueces apuntan que "legalmente, a la fecha de los hechos, la persona denunciada era ya una mujer", y este cambio de sexo registral ni ha sido anulado ni ha quedado sin efecto, por lo que un juzgado de violencia sobre la mujer no es competente para la instrucción de los hechos.