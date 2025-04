'El Programa de Ana Rosa' habla por teléfono con dos de los presuntos autores y con una testigo de los hechos

Uno de los presuntos autores de los hechos: "No sé de que me estás hablando, ¿Te estás confundiendo o algo?"

La 'influencer' Marta Hermoso, detenida junto a tres personas por robar 400.000 euros a un empresario en un hotel de Madrid

La Policía Nacional ha arrestado a una influencer junto a otras tres personas acusadas de un robo de 400.000 euros en joyas y dinero a un reconocido empresario mexicano en Madrid. 'El programa de Ana Rosa' ha hablado con dos de los presuntos autores materiales, que niegan tener nada que ver a pesar de tener un largo historial delictivo.

El suceso tuvo lugar en septiembre de 2024 en el hotel Wellington. Enrique Abascal, empresario de 43 años, llegó a España el 25 de septiembre y, apenas tres días después, al regresar a su habitación, descubrió que había sido saqueada: la puerta estaba forzada y la caja fuerte, arrancada y desaparecida. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado por teléfono con dos de los presuntos autores y con una testigo de los hechos.

El primero de los sospechosos ha sido detenido anteriormente nueve veces: "A ver, es que no te estoy entendiendo la verdad muy clara ahora mismo", comenzaba el presunto autor la conversación. Más adelante, se seguía excusando en que se habían equivocado de persona: "No sé de que me estás hablando, ¿te estás confundiendo o algo? Que mira, que yo no sé nada, que no soy soy Isaac ni nada, que muchas gracias, hasta luego".

El segundo presunto autor de los hechos acumula un total de 72 detenciones, 54 de ellas realizadas por parte de la Policía Nacional y y el resto por la Guardia Civil. Todas las detenciones han sido debido a robos con fuerza: "Yo no me dedico a esas cosas", explicaba el segundo presunto ladrón.

Ante la pregunta de si él fue uno de los que planearon el robo, el segundo presunto autor se defiende diciendo que no: "No, no, no, ni me dedico a esas cosas". Tampoco sabe quien puede ser el que lo planeó: "Y yo que sé. ¿Mi versión? Pues ya cuando me toque una citación con el juez pues ya iré ¿no?".

Testigo del robo: "Yo lo que espero es que se encuentre a la persona que ha sido lo antes posible"

En el atestado de la policía sobre el caso aparece una mujer que habría sido testigo del robo. Además, era amiga de la influencer detenida como una tercera presunta autora del robo, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con la testigo.

"Yo no tengo nada que ver, a mí no me han llamado ni nada, no tengo porque ir a declarar ni nada, vamos que si me llamaran iría feliz de la vida", comenzaba la entrevista la testigo. Más tarde, comentaba que espera que encuentren al culpable pronto: "Yo lo que espero es que se encuentre a la persona que ha sido lo antes posible porque jolín, si no ha sido ella, imagínate pues también es una p**** para ella y si ha sido ella pues ya se sabrá con la investigación".

Los mensajes entre la influencer y el empresario