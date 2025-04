Colgado a 100 metros de altura por el apagón masivo: “Hubo momentos de desesperación"

“Estaba con el compañero limpiando los cristales y a las 12:30, cuando iba a hacer la acción de bajar la máquina para seguir limpiando, nos percatamos de que no había luz. Abrió el cuadro de luz de la góndola y no había nada de luz ”, narraba.

Dice que, en ese momento, se vivieron momentos de angustia: “Llamamos por teléfono para que vinieran a rescatarnos y no daba señal (..) Tuvimos desesperación porque no nos cogían el teléfono. Esa era la incertidumbre, de cómo iban a rescatarnos si no nos cogían el teléfono”, declaraba.