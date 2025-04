Trasladado a dependencias policiales, el conductor, un hombre de 27 años, fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y dando negativo en drogas. El detenido no aportó el permiso de conducir y manifestó que no tenía ningún permiso. El vehículo que conducía no era suyo sino que había sido hurtado del barrio de la Rochapea.