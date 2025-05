En exclusiva, le dice a María Vicente que siente "mucha ansiedad" y que está "muy mal". Cuenta que solo se puso en contacto con Ana Julia "por investigar" pero que no había "relación sentimental": "Aunque hubiera vis a vis, no había nada íntimo. Quería investigar más".

Además, desmiente la extorsión que Ana Julia habría hecho contra el funcionario, al que presuntamente grabó: "No hubo chantaje, cuando tenía la relación con algún funcionario no era cuando tenía el móvil, no ocurrió al mismo tiempo, no fue para nada del documental". Y es que, según su versión, este teléfono tenía un único objetivo: "Facilitar el contacto con sus familiares o conmigo".