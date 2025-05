Patricia Pardo califica de casi "pornográfica" la trama de Frank Cuesta: "Se le acerca mucho"

Nuria Morán 14 MAY 2025 - 14:04h.

Frank Cuesta reconoce que grabó el vídeo de sus confesiones bajo presión

La respuesta de Zape, el hijo de Frank Cuesta, al vídeo de su padre: "Se le caía el pelo a cachos durante el tratamiento"

Compartir







Nuevo giro de guion en el caso Frank Cuesta. Ahora, el animalista ha emitido un nuevo comunicado este martes tras afirmar que no tiene cáncer y que todos los animales que hay en el santuario de Tailandia han sido comprados, entre otras confesiones. El creador de contenido ha asegurado que todo se trataba de un "guion" porque "si decía eso paraban".

'Vamos a ver' mostraba su sorpresa ante el primer comunicado y ahora, cuando Cuesta ha decidido desmentirlo, han vuelto a dejar claro que no entienden lo que está sucediendo. En esta ocasión ha sido Patricia Pardo la que ha reaccionado a la notica.

"Acabamos de ver hace unos minutos el vídeo de dos chicas alemanas que era pornográfico, pero yo creo que esto se le acerca mucho. Me refiero a Frank Cuesta, que como todos ustedes saben ayer sacó un vídeo en el que reconocía haber mentido a todo el mundo con los animales y con su cáncer, ahora ha publicado un nuevo vídeo en el que dice que dijo todo esto siguiendo un guion y con el objetivo de que un colaborador suyo dejase de acosarle", ha dicho Patricia Pardo

Frank Cuesta, en su nuevo vídeo: "Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso, acoso que siento yo y mis hijos", ha expresado

"Hoy he puesto un vídeo que se me mandó. Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso. Acoso que siento yo y mis hijos. Están angustiados", ha admitido Cuesta en el nuevo vídeo.

"Llevamos semanas con todo esto, comenzó en agosto de 2024, cuando se estuvo contactando con periodistas y se ofrecieron audios comprometedores", dice Cuesta en el directo que ha emitido en su canal. "El día que vino la policía al santuario, curiosamente empezaron a verse llamadas de gente pidiendo que se borraran los vídeos que tuvieran conmigo, pero yo antes ya había pillado que había personas que se hablaban entre sí y que hablaban mal de mí", cuenta.

El creador de contenido señala que, para comprobar si esas personas hablaban de él, "soltó una burrada" para ver si se difundía. "Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando", afirma. "Soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilipollas, un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío. Cuando había que dar amor, cariño, amistad o comprensión, lo he dado. Lo que se está haciendo es muy feo hacia mí, son personas que he querido y me da mucha pena", dice.

Con respecto a los contactos con traficantes con animales, Frank Cuesta reconoce haber tenido trato. "No he vendido un animal en mi vida, se me ha acusado de traficante o hablar con traficante. ¡Claro que hablo con traficantes! Claro que hablo con ellos, sobre todo cuando hago programas, se necesitan audios para conseguir información sobre alguien", explica.