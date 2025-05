Frank Cuesta se derrumba tras ser acusado de estafa y maltrato animal: "No puedo más"

Frank Cuesta atraviesa uno de los peores momentos de su vida, desde sus procesos judiciales hasta las acusaciones de estafa y maltrato animal

El herpetólogo ha decidido borrar algunas de sus redes sociales, no antes de publicar un vídeo envuelto en lágrimas hablando de su situación

Frank Cuesta emite en comunicado sobre su situación: "Estoy siendo víctima de amenazas, presiones y difamaciones"

Frank Cuesta no puede más. El herpetólogo traviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, desde su cáncer y sus procesos judiciales hasta las acusaciones de estafa y maltrato animal.

Tras las cientos de críticas que ha recibido en las redes, en un emotivo vídeo publicado en su canal de YouTube, el naturalista se ha derrumbado y ha roto en llanto, momentos antes de quitarse casi todas sus redes.

Aunque el vídeo ha desaparecido, Cuesta ha negado rotundamente las acusaciones, asegurando que los fondos donados por sus seguidores fueron utilizados íntegramente en su Santuario Libertad y que nunca ha maltratado a ningún animal.

Además, ha explicado que unos audios filtrados, en los que supuestamente hablaba de envenenar perros y gatos, han sido sacados de contexto y eran mensajes privados enviados a un amigo.

"Yo puedo ser un bruto, un imbécil, un mentiroso, un manipulador, lo que queráis, pero lo único que yo tenía en esta vida era mi conexión con los animales y mi vida con ellos, y todo eso se está destrozando de día en día y en goteo en goteo por alguien en quien yo confié y a quien quise como amigo", relata Frank envuelto en lágrimas.

"Le puedo haber enviado cualquier cosa y haberle dicho cualquier cosa, pero todo eso está destruido, yo no tengo nada, no puedo recuperar ningún mensaje, no guardé nada, no puedo ni hablar. Se ha sacado toda mi vida privada poco a poco a través de alguien en quien yo he confiado y que no sé por qué está haciendo todo esto", se lamenta.

Frank, visiblemente hundido, sostiene que "ya no tengo nada, se me ha quitado la paz, la credibilidad... La gente amenazándome, y todo el mundo aprovechando para decir que soy un hijo de puta. Todo el mundo me está criticando. Qué más queréis, ¿que me pegue un tiro? Tengo 53 años y no sé qué hacer", espeta, harto de la situación a la que se enfrenta.

El naturalista aclara que "todo lo que había ahorrado lo he puesto en el santuario", y que "para haberme hecho millonario no hubiera hecho esto, me habría dedicado a otra cosa". Cuesta cree que esto ya "no tiene nada que ver con los animales", ya que se está yendo "a por mis hijos, a por mi familia", y que todo el "acoso" que está recibiendo es para "destruir a la persona, al personaje, y decir: 'qué grande soy, que he destruido a Frank'. Pues sí, estoy destruido", se sincera.

"Toda alegría, ilusión, ganas de hacer y de prosperar se han ido, porque ahora soy el anti animales, el anti todo, y no puedo más, es una constante agonía".

Cabe recordar que la situación legal de Cuesta se complica cada vez más en Tailandia, donde fue detenido por presunta posesión ilegal de especies protegidas en su Santuario Libertad el pasado mes de febrero. Las autoridades encontraron animales sin la documentación necesaria, lo que llevó a su arresto y posterior liberación bajo fianza.

Además, enfrenta múltiples querellas interpuestas por su exesposa, que incluyen acusaciones de difamación, fraude fiscal y maltrato animal. Un conflicto que también ha afectado el futuro de su santuario. Tras años de disputas legales, Cuesta anunció que abandonaría el santuario debido a las presiones y demandas económicas.

Ante esta situación, anunció que tenía planes para crear un nuevo santuario fuera del país, asegurando que no abandonaría su misión de proteger a los animales a pesar de las adversidades.

Aunque ahora, su estado emocional y físico se ha visto afectado, y ha decidido alejarse temporalmente de las redes sociales y los medios de comunicación para centrarse en su bienestar.

