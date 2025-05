Alberto Rosa Antonio Rodríguez 13 MAY 2025 - 18:24h.

"Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso, acoso que siento yo y mis hijos", ha expresado

La respuesta de Zape, el hijo de Frank Cuesta, al vídeo de su padre: "Se le caía el pelo a cachos durante el tratamiento"

Frank Cuesta ha emitido un nuevo comunicado este martes tras afirmar que no tiene cáncer y que todos los animales que hay en el santuario de Tailandia han sido comprados, entre otras confesiones. El creador de contenido ha asegurado que todo se trataba de un "guion" porque "si decía eso paraban".

"Hoy he puesto un vídeo que se me mandó. Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso. Acoso que siento yo y mis hijos. Están angustiados", ha admitido.

"Llevamos semanas con todo esto, comenzó en agosto de 2024, cuando se estuvo contactando con periodistas y se ofrecieron audios comprometedores", dice Cuesta en el directo que ha emitido en su canal. "El día que vino la policía al santuario, curiosamente empezaron a verse llamadas de gente pidiendo que se borraran los vídeos que tuvieran conmigo, pero yo antes ya había pillado que había personas que se hablaban entre sí y que hablaban mal de mí", cuenta.

El creador de contenido señala que, para comprobar si esas personas hablaban de él, "soltó una burrada" para ver si se difundía. "Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando", afirma. "Soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilipollas, un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío. Cuando había que dar amor, cariño, amistad o comprensión, lo he dado. Lo que se está haciendo es muy feo hacia mí, son personas que he querido y me da mucha pena", dice.

"Claro que hablo con traficantes"

Con respecto a los contactos con traficantes con animales, Frank Cuesta reconoce haber tenido trato. "No he vendido un animal en mi vida, se me ha acusado de traficante o hablar con traficante. ¡Claro que hablo con traficantes! Claro que hablo con ellos, sobre todo cuando hago programas, se necesitan audios para conseguir información sobre alguien", explica.

Cuesta también se ha pronunciado sobre las acusaciones por consumir droga. "Yo me rasco mucho la nariz porque me pica, no porque tome cocaína", dice. También ha querido dejar claro el asunto de su enfermedad.

"Tengo que sacar papeles, informes mis historia. Esto es algo que se lleva a personal. Imaginad cómo se han puesto mis hijos al ver el video", reconoce. Sobre que la gente criticara de que tenía buen aspecto y que no podía estar enfermo: “Hay veces que estoy más delgado o más cansado, ¡pero qué pasa! ¿Que hay que estar hecho una mierda todo el rato? Pues no", zanja.

"Estoy en un estado de nervios desde hace un mes, quieren quitarme de en medio"

“Hoy yo hice un video diciendo que no tengo cáncer, eso lo vio mi hijo, es cuando yo dije 'no puedo más con esto', porque vi como estaba el mayor. ¿Todo el mundo hablando de mi enfermedad por esa gente?”, continúa.

“Por qué tengo que enseñar papeles, informes, no me avergüenzo. Mañana esta enfermedad me hace tic y no duro un puto año. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes, que lo que quieren es quitarme de en medio. Tengo que dar toda mi información, ¿por qué?”.

Sobre el vídeo de esta mañana, Cuesta ha indicado que lo va a eliminar. "El vídeo que he hecho son disculpas, ese vídeo no tiene nada que ver con Chi, que quede muy claro. Lo voy a borrar". El mensaje llega después de que presuntamente Chi le pidiera que compartiera un vídeo para limpiar su imagen, advirtiéndole de que, si no lo hacía, llegaría hasta las últimas consecuencias. Cabe recordar que el español se encuentra en medio de sus problemas judiciales en Tailandia tanto con su exmujer como con su santuario.