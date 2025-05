"Cuando uno es inocente, todo va bien", decía el abogado de Santiago, el funcionario acusado en el caso de Ana Julia Quezada

El funcionario acusado de proteger a Ana Julia Quezada, a su llegada a declarar: con las manos en los bolsillos y mascarilla

Un funcionario de prisiones ha sido acusado de dar presuntamente un móvil a Ana Julia Quezada en la cárcel a cambio de supuestos favores sexuales. El investigado ha acudido a declarar evitando a toda costa que se le vea y su abogado desmentía por él los hechos.

Santiago salía de los juzgados acompañado de su abogado y ante una fuerte expectación mediática. Sin embargo, evitó que se le reconociera ocultándose bajo una capucha oscura, gafas de sol y mascarilla.

No respondió a los medios de comunicación que le preguntaban por las presuntas relaciones sexuales a cambio de tratos de favor pero sí tomaba la palabra su abogado: "Cuando se es inocente, todo va bien".

"Es completamente inocente y está siendo víctima de un plan retorcido de alguna mente retorcida", aseguraba el letrado Óscar Ovidio y añadía que "en absoluto" ha habido trato de favor.

Los testimonios que acusan al funcionario

Sin embargo, Manuel Marlasca recordaba que hay muchos testimonios que cuentan lo contrario. Por un lado está la novia de Ana Julia Quezada, que habría asegurado que ella misma facilitó el teléfono móvil a un funcionario.

Por otro lado, tres internas habrían declarado ante la guardia civil que Ana Julia tuvo relaciones con ese funcionario y otros dos más. De hecho, según esta versión, Ana Julia tendría otro teléfono y gozaría de "cierto trato de favor".

Por último, la propia Ana Julia habría apuntado que habría sido víctima de agresión sexual y que guardó las grabaciones que no han aparecido.

La abogada de Patricia Ramírez analiza la causa

La abogada de Patricia Ramírez, Verónica Guerrero, explicaba que aunque el teléfono móvil no aparezca, la causa no acaba: "Que ella tuviese el teléfono es algo que admite ella. Lo único que se está dilucidando es si existe esa relación sexual a cambio del teléfono pero tenerlo o no, no es el eje central".