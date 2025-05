Rosa Álvarez es presidenta de la Asociación de víctimas mortales por la DANA

Rosa Álvarez es la Presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la DANA. Rosa, ha conectado con 'La mirada crítica' para explicar en primera persona cómo están viviendo los familiares de los afectados por las inundaciones la gestión del gobierno valenciano y en especial la actuación de su actual Presidente, Carlos Mazón.

Mazón asegura que mantuvo recientemente "tres horas de reunión con algunas familias de los desaparecidos y fallecidos", reuniones que en algunas ocasiones celebraron miembros de su gobierno, algo que las asociaciones de víctimas niegan: "No se ha puesto en contacto con ninguna de las tres asociaciones de víctimas que hemos creado, sigue mintiendo".

Rosa explica que, las ayudas a familiares de víctimas mortales a nivel estatal sí que llegaron desde un primer momento, no así las que los seguros tienen que solucionar por los daños materiales provocados por las riadas: "A mí el dinero por la muerte de mi padre me llegó el día 3 de enero, ojalá no hubiera recibido ese dinero nunca y tuviera aquí a mi padre".

Sánchez se reúne con los afectados por la DANA

Esta pasado jueves, el presidente del Gobierno se reunía con los familiares de las víctimas por la DANA para mostrarles su apoyo y conocer de primera mano las necesidades que tienen aún siete meses después de las inundaciones que asolaron la Comunidad Valenciana y otros puntos de España.

Rosa Álvarez le ha contado a Ana Terradillos la experiencia que tuvieron tanto ella como otros familiares de víctimas con Pedro Sánchez:

"No puedo decir que fuera reconfortante ver a Pedro Sánchez, yo no espero consuelo de los políticos, lo que espero de ellos es que sean pragmáticos, eficaces, que trabajen. Pero es que lo de Mazón es distinto, Mazón llega muy tarde, no se ha puesto en contacto con las víctimas, lo único que ha hecho ha sido responder a las encerronas que los periodistas, con mucho acierto, le han hecho".