Emilio Cortés, abogado de David Sánchez: "Tenemos toda la esperanza en que estos recursos sean fértiles y se declare el sobreseimiento de la causa"

La juez envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz

La jueza que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz ha decidido enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias tras rechazar su recurso contra su procesamiento.

Este viernes 23 de mayo, 'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, que nos ha hablado de la situación a la que se enfrenta su cliente y cuáles son los pasos a seguir: "Se está instalando una especie de equívoco en la opinión pública cuando se dice que la jueza ha abierto juicio oral. Primero, el juicio oral lo abren las acusaciones cuando después del plazo de transformación en el plazo de diez días presentan una acusación. Segundo, ese auto puede ser papel mojado si los recursos que quedan resuelve que no hay indicios y por lo tanto no hay causas. Por lo tanto, lo de ayer no significa que finalmente se siente en un juicio sí o sí", ha respondido.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, de si le ha sorprendido el aforamiento exprés de Gallardo: "A estas alturas de este procedimiento ya no me chirría nada"

Sobre si el aforamiento de Gallardo beneficia a David Sánchez, ha respondido: "Ni me concierne ni me afecta en absoluto. Ni me siento beneficiado ni perjudicado. Es una cuestión de mecánica procesal que afecta a un aforado y será su letrado el que tenga que dar explicación sobre ese particular".

Emilio Cortés ha continuado: "Como sé perfectamente que los dos Tribunales gozan de absoluta imparcialidad a la hora de dictar sus resoluciones, a mí me da igual que sea un órgano o que sea otro diferente porque no tengo ninguna razón para pensar que uno nos va a tratar mejor que otro".

Sobre si le ha sorprendido este aforamiento exprés, Emilio Cortés ha respondido: "A mí estas alturas de este procedimiento ya no me chirría nada".

Antes de finalizar la entrevista, Emilio Cortés ha querido recordar que "todavía no es seguro que David Sánchez se siente en el banquillo": "Cuando nos pongan una fecha y una hora para iniciar un juicio porque todos los recursos han fracasado, entonces veremos cómo se encuentra de ánimo. Tenemos toda la esperanza en que estos recursos sean fértiles y se declare el sobreseimiento de la causa", ha asegurado.