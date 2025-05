Exclusiva | El testimonio que confirmaría que lo que dijo Ana Julia Quezada en su declaración es cierto

Nuria Morán 23 MAY 2025 - 14:44h.

'Vamos a ver' ha hablado con un trabajador de la cárcel de Brieva, en la que Ana Julia Quezada cumple condena

Joaquín Prat, indignado tras escuchar la declaración de Ana Julia Quezada ante el juez: "¿Cómo es posible que esto suceda en una cárcel de este país?"

Compartir







Alfonso Egea, periodista y colaborador de 'Vamos a ver', ha conseguido un testimonio clave que podría esclarecer la trama sexual de Ana Julia Quezada en la cárcel de Brieva, Ávila.

El trabajador de la prisión le ha dado a nuestro compañero detalles realmente llamativos y le ha contado cómo es realmente el funcionamiento de la cárcel. "El hombre este, al que se le acusa, es un hombre normal y corriente. A lo mejor el cocinero, por circunstancias de su vida, no es tanta sorpresa. Ana Julia es una interna que en principio son lobos con piel de cordero, con muy buenas palabras, colaboradoras con tareas de los módulos como ha tenido trabajo. Esa gente que a lo mejor va buscando debilidad para el beneficio propio. En este módulo suele haber varios funcionarios, pero por la noche hay un funcionario", ha comenzado explicándonos.

Trabajador de la cárcel de Brieva: "Ana Julia Quezada es un lobo con piel de cordero"

"Al medio día, cuando los revelos se van a comer, se queda un funcionario. Si hay algo se avisa al jefe de servicio para que venga con más gente, si hay algún incidente y se abre la celda, pero las celdas son celdas de llave que no tienen ningún registro. Si tú estás trabajando solo en un departamento, perfectamente le puedes decir a un interno: "oye, ten cuidado, que va a haber un registro". Si otro compañero va a cachear y encuentras bombones o cremitas, ¿nadie se acuerda de que hay un servicio de demandaduría? La interna ésta ha estado en 75.2 para salvaguardar su integridad, yo creo que fue cuando la madre del niño salió en el Senado, y ha estado en un módulo de primer grado, sancionados... Que es un poco cajón de sastre y ha estado un tiempo saliendo sola al patio y tal", ha contado este trabajador.

En su declaración ante el juez, la asesina de Gabriel Cruz reconoce que ha mantenido relaciones sexuales con un funcionario de la prisión de Ávila en la que cumple condena por el asesinato. Cuando le preguntan si estaba conforme, respondía que "a veces sí y a veces no" y añadía: "No le podía decir que no, es un funcionario".

Al parecer, sucedía "sobre todo cuando él tenía guardia", momentos en los que se veían "en la garita" pero también cuando entraba en turno de tarde en torno a la 15:00 h: "Entre las tres que estaba solo hasta las cinco que llegaba su compañero, subía a mi celda".