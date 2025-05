Nuria Morán 20 MAY 2025 - 13:33h.

Compartir







Este martes 20 de mayo, 'Vamos a ver' ha emitido en exclusiva el vídeo de la declaración de Ana Julia Quezada ante el juez en la que reconoce haber mantenido relaciones sexuales con un funcionario de prisión. Asegura que eran consentidas "a veces" y narra que fue el cocinero quien le facilitó un teléfono móvil a través de su novia, que se lo hizo llegar.

Tras ver la actitud de Ana Julia y comentar todo lo que se está destapando sobre su vida dentro de la cárcel, Joaquín Prat no ha podido evitar reaccionar: "Esta especie de festival que se había montado Ana Julia mientas cumple prisión permanente revisable, nadie lo denunció, solamente la madre de la víctima ¿Por qué tiene que estar la madre de la víctima, que también es víctima, pendiente de cómo está cumpliendo condena una asesina que para la mayoría de nosotros tendría que ser echo la llave y la tiro al río? ¿Por qué tiene que estar la madre de la víctima, que también es víctima, la que ponga esto en conocimiento de las autoridades, de la Administración y después de ir al Senado nadie la hiciese ni puñetero caso mientras esta señora seguía con su festival en prisión como si nada hubiera pasado?".

Joaquín Prat ha reaccionado al vídeo de la declaración de Ana Julia Quezada: "¿Por qué tiene que estar la madre de la víctima, que también es víctima, la que ponga esto en conocimiento de las autoridades?"

El presentador ha continuado: "Se queja de que la pusieron en una celda de aislamiento. Claro, cuando sales en televisión y empiezas a denunciar el cachondeo que esta señora tiene montado en prisión con la connivencia de varios de los trabajadores de la prisión... ahí ya nos ponemos todos nerviosos y la ponen en aislamiento".

"No hay que olvidar que estamos ante una de las asesinas más despiadadas de este país, aunque parezca que no ha roto un plato... ¿Cómo es posible que esto suceda en una cárcel de este país? Una interna recibe todo tipo de prebendas por mantener relaciones sexuales con un funcionario en la garita", ha sentenciado Prat.

En las imágenes emitidas en exclusiva en 'Vamos a ver', la asesina de Gabriel Cruz reconoce que ha mantenido relaciones sexuales con un funcionario de la prisión de Ávila en la que cumple condena por el asesinato. Cuando le preguntan si estaba conforme, respondía que "a veces sí y a veces no" y añadía: "No le podía decir que no, es un funcionario".

Al parecer, sucedía "sobre todo cuando él tenía guardia", momentos en los que se veían "en la garita" pero también cuando entraba en turno de tarde en torno a la 15:00 h: "Entre las tres que estaba solo hasta las cinco que llegaba su compañero, subía a mi celda".