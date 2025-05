Sanabria, a partir del 9 de junio, no tendrá ningún tren en sentido Madrid hasta cerca de las doce y media del mediodía

Renfe modifica sus horarios en la línea entre Asturias-Madrid: los trenes tardarán más por obras en León desde el 16 de junio

Nuevo frente abierto para el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por una decisión de Renfe. La reducción de frecuencias del AVE Madrid-Galicia a su paso por la comarca zamorana de Sanabria ha provocado un fuerte malestar entre los vecinos, usuarios, instituciones de Castilla y León y partidos políticos de la comunidad, que vinculan la supresión de paradas intermedias a las presiones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para acortar los tiempos de viaje.

Por ello, Puebla de Sanabria se ha echado este sábado a la calle para mostrar su rechazo. 'Si el tren no para, no pasa', 'De estación a estación... hasta la despoblación', 'Para contentar a los gallegos jodéis a los zamoranos' o 'No sobran trenes, sobran incompetentes' han sido algunos de los lemas más llamativos de las pancartas en una gran manifestación en la que no han faltado los silbidos y los gritos de desaprobación.

A partir del 9 de junio, según figura ya en la web de Renfe, la estación Sanabria Alta Velocidad, situada en Puebla de Sanabria, pasará de tener cinco paradas diarias a tan solo tres. Además, en sentido Madrid no habrá ningún tren hasta cerca de las doce y media del mediodía, lo que deja sin posibilidad de viajar a la capital española a primera hora, como hasta ahora, para consultas médicas o gestiones administrativas.

El enfado vecinal en CyL y la celebración de Vigo

La Junta de Castilla y León, por medio de su portavoz Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado el envío de una carta de queja tanto a Renfe como al Ministerio de Transportes. Carriedo ha relacionado directamente esta modificación con las recientes declaraciones del regidor vigués, que en marzo pidió públicamente la supresión de paradas en Castilla y León para mejorar los tiempos del AVE hacia Galicia. Entonces, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, negó que fueran a producirse recortes.

Álvaro Mayoral, portavoz de la plataforma de usuarios del AVE en Zamora, ha lamentado que los cambios afecten también a trabajadores que se desplazan entre Medina del Campo y Zamora, o entre la capital zamorana y Sanabria. Asimismo, la supresión del primer servicio de la mañana perjudica a trabajadores gallegos de la provincia de Ourense que desarrollan su labor en la comarca sanabresa.

En el lado opuesto, el alcalde de Vigo se ha mostrado satisfecho. Según Abel Caballero, el nuevo tiempo del AVE entre Vigo y Madrid, que bajará a 3 horas y 50 minutos en el tren madrugador, supone un "avance sustancial" y responde directamente a las gestiones que realizó con Renfe y el Ministerio de Transportes. Ese tren, que saldrá de Vigo a las 6:00 horas, solo parará en Pontevedra, Ourense y Zamora, suprimiendo las paradas de Sanabria, A Gudiña, Santiago, Vilagarcía, Medina del Campo y Segovia.

"Esta decisión es justa con Vigo y no daña en absoluto a ningún sitio de Castilla y León", afirmó Caballero en un audio remitido a los medios. También reprochó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que no apoye públicamente los nuevos horarios, y acusó a los municipios afectados de falta de solidaridad: "Vigo tiene que dar una vuelta de 100 kilómetros por Santiago y parar en ciudades con muchos más trenes que nosotros".

Así afecta el recorte de paradas a Castilla y León

En la estación de Sanabria Alta Velocidad, situada a seis kilómetros de Puebla de Sanabria, las conexiones pasan de cinco a tres en el sentido Madrid-Galicia y de cuatro a tres en el contrario.

Sin embargo, la alteración de horarios es especialmente negativa para esa comarca zamorana en dirección a Madrid, ya que antes el primer tren hacia la capital de España paraba en Sanabria a las 8:46 horas y a partir del 9 de junio lo hará a las 12:27, con llegada a la estación madrileña de Chamartín a las 14:08 horas.

En ese sentido , el último tren directo partirá de la comarca sanabresa a las 18:04 mientras que ahora lo hace a las 19:45 horas, y en sentido contrario el primer servicio ferroviario ahora es a las 6:15 horas y el último a las 19:17 horas mientras que luego el primer horario será a las 8:25 horas y el último a las 18:06 horas.

Además, la comunicación directa por tren entre Sanabria y Segovia pasa de cuatro frecuencias diarias en ambos sentidos a solo una, a las 18:04 horas de Sanabria a Segovia y a las 8:52 horas en sentido contrario.

En el caso de Segovia, las comunicaciones con Madrid pierden a partir de esa fecha tres trenes diarios en cada sentido, al pasar de 29 a 26 frecuencias directas diarias en cada sentido y retrasan el primer servicio ferroviario de Madrid a Segovia once minutos, hasta las 6:36 horas, según figura en la página de venta de billetes de Renfe.

Las comunicaciones directas por tren entre Medina del Campo y Madrid pasan de siete a seis en ese sentido y de ocho a siete en los trenes que parten de la estación de Chamartín.

De la estación de Chamartín a la ciudad vallisoletana el primer servicio se retrasará a partir del 9 de junio de las 6:15 a las 8:25 horas y, en sentido contrario, el último partirá de Medina del Campo a las 19:33 horas cuando ahora lo hace a las 20:37 horas.

El presidente de Renfe ve mejorada la oferta ferroviaria

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha lamentado esta semana que, en la polémica por la modificación de las frecuencias de trenes de Alta Velocidad en Castilla y León, desde el ámbito político "se están diciendo cosas que no responden a la verdad" y se traslada "una especie de agravio comparativo que no es justo" entre territorios.

En una entrevista telefónica con la agencia EFE, Fernández Heredia ha negado que nadie puede decir sin mentir que "se está castigando por parte de Renfe a Castilla y León", que en su opinión también ha visto mejorada su oferta ferroviaria con estos cambios, que tienen su origen en la planificación y en la modificación del servicio de larga distancia en Alta Velocidad a Galicia.

"Tiene una explicación muy simple. Galicia es una región periférica que necesita mejorar su conectividad y tener un servicio de Alta Velocidad que suponga una alternativa real al coche, al avión y la mejora de la conexión con el resto del territorio y, en ese sentido, se ha hecho también cuidando el no perjudicar a Castilla y León", ha resumido el presidente de Renfe, quien a la vez niega que estos cambios respondan a la demanda del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Fernández Heredia ha asegurado que estos cambios han conseguido "mejorar la oferta en Castilla y León", con alternativas, la inclusión de más plazas en algunos de los trenes y eligiendo para los cambios aquellos servicios que tenían una menor utilización por parte de los usuarios, con un "uso muy bajo".