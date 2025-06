Miguel Salazar Madrid, 06 JUN 2025 - 18:20h.

Alfonso Egea apunta un detalle clave en la investigación sobre la presunta agresión a la presentadora

Exclusiva | El único testigo de la presunta agresión sexual a Paloma Lago: "No quiero que caiga sobre nadie la pena de telediario"

Continúan saliendo a la luz más datos clave de la presunta agresión sexual que sufriría Paloma Lago en el pasado mes de diciembre por parte del entonces consellero de la Xunta de Galicia Alfonso Villares. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido saber que la denunciante habría estado "bajo sumisión química" aquél 27 de deciembre del año pasado. Ahora bienm, ¿cómo se puede comprobar dicha informacion?

Según las informaciones que está contrastando Alejandro Rodríguez, periodista de 'Tardear', en el lugar de los hechos -la casa de la presentadora-, en un primer momento Paloma Lago no quiso implicar a la policía y a los sanitarios. Sería entonces su hijo Javier el que llamaría a los medios necesarios para saber qué le ocurría a su madre. Una fuente cercana explica que Lago estaría "como drogada" en la mañana siguiente a la supuesta agresión.

No cualquier sustancia deja huella en el cabello

Alfonso Egea, periodista, explica en directo que cada centímetro que crece de nuestro cabello "esconde el último mes de consumo de cualquier sustancia". "Si extrajéramos un cabello de larga longitud, te permite conocer el consumo de determinadas sustancias", asegura. Es algo puramente anecdótico pero de gran relevancia en una investigación de este tipo.

"Si consumió algo detectable, si fue drogada con algún tipo de sustancia, en el cabello de Paloma está el historial está no ha perdido y no ha desaparecido para siempre", alcara Alfonso Egea. Eso sí, no todas las sustancias son igual de detectables en el pelo. "La conocida como burundanga es el cabeallo de batalla de los forenses de este país porque no deja ningún rastro", pone como ejemplo el periodista.

Agea explica que la sustancia en cuestión provoca "un estado de paz" en la que puede obedecer cualquier orden, sin dejar apenas huella en el organismo. "Esto es hacer diligencias de prueba", comenta.