Miguel Salazar Madrid, 05 JUN 2025 - 16:38h.

El sobrino de la presentadora asegura que es "testigo circunstancial", ya que estuvo el día de los hechos

Alfonso Villares se defiende tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a Paloma Lago: ''Estoy disgustado, pero soy inocente''

Paloma Lago ha denunciado por agresión sexual al ya exconsejero de la Xunta de Galicia Alfonso Villares. Tras salir a la luz la noticia, el político ha anunciado en una rueda de prensa que deja todas sus responsabilidades como consejero del Mar.

Poco a poco iremos conociendo más detalles de esta investigación, que comenzó en el pasado mes de enero sobre unos hechos que se remiten al 27 de diciembre de 2024. En 'Tardear' hemos podido hablar con el sobrino de la mítica presentadora de los años 90, quien fue el único testigo que estuvo en la casa donde se produjo la presunta agresión sexual.

Nuestro compañero Alejandro Rodríguez explica que el individuo ha sido citado a declarar "como testigo clave" en toda la investigación para prestar su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que lidera el caso. El político ha optado por dimitir para evitar acogerse a su condición de aforado y así defenderse por la vía ordinaria.

"Paloma quiere que sea discreto"

"Yo estaba ahí ese día y por eso me han citado como testigo y tengo que ir a declarar al juzgado. Vivo pared con pared con ella. Yo le vi a él, pero no escuché nada, soy testigo circunstancial", comparte al espacio de Telecinco como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

El sobrino de Paloma Lago prefiere no dar muchas explicaciones ante los medios de lo que sucedió aquél día. "Presencié algo pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el Fiscal, el juez...Ya se sabrá, no quiero meterme en líos... Paloma quiere que sea discreto", puntualiza.

Además, el testigo quiere que se sepa "la verdad" tras poner en conocimiento de los jueces lo que él pudo presenciar. "Yo conozco a mi tía, pero a él no. Yo respeto la presunción de inocencia. Esto tiene que dilucidarse en un juicio. Yo no quiero que caiga sobre nadie la pena de telediario, así que quiero ser prudente... deseo que salga la verdad", concluye.