Cuando la policía se persona en la casa de la presentadora el 27 de diciembre de 2024 tras recibir la llamada del hijo de la presentadora, Javi García-Obregón, Paloma Lago renuncia a denunciar los hechos y pide tanto a las autoridades como a la ambulancia que se marchen, tal y como informa el reportero Alejandro Rodríguez.

En el programa anterior, 'Tardear' se ponía en contacto con el sobrino de la mítica presentadora de los años 90, el único testigo que estuvo en la casa donde se produjo la presunta agresión sexual. Ahora, el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco consigue una fuente del caso que conoce los detalles sobre cómo encontraron a Paloma Lago las autoridades esa misma mañana tras la presunta agresión sexual por parte de Alfonso Villares.

Así se encontraba Paloma Lago la mañana siguiente a la presunta agresión sexual

Según la fuente del caso, es muy difícil que haya testigos por el mes en el que ocurrió el suceso: "¡La gente no sale a la calle!". Aún así, el declarante asegura que, esa mañana, "Paloma llamó al hijo y dijo: 'Mira, me acabo de despertar. No me acuerdo de nada. Estoy desnuda y no me acuerdo de nada. O sea... ¡Y estoy como drogada!'".

Tal y como relata, "Javier fue el que llamó a la policía para que mandaran a la policía y a la ambulancia". La presentadora no se encontraba bien pues "estaba desubicada, con la ropa medio... Estaba como cuando te meten algo en la bebida que estás como desubicado, que no sabes por dónde andas", asegura.

Al rato de realizar dicha llamada, "la ambulancia intentó llevársela para el hospital, pero ella no quiso", informa. Fue su hijo quien insistió a la presentadora para que tomara cartas en el asunto diciéndole "¡Tienes que denunciar!".

Por esta razón, "ella fue a la comisaría muy echa polvo, muy nerviosa, ¿sabes? O sea... Buff. Lo único que pudo relatar es: 'Mira, me desperté desnuda... Sin acordarme de nada de lo del día anterior...' O sea que no fue una tajada, ¿sabes? ¡Le metieron algo!", afirma la fuente.

En la conversación, la fuente asegura que Paloma Lago "fue directamente a denunciar al conselleiro" pues, "según parece sí que es el novio. Sí que eran novios".