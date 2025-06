Se fueron de casa a pasar el día y les alertaron de que estaban vaciando sus pertenencias en un contenedor. Cuando fueron a recuperarlas, los okupas les habría agredido

Un matrimonio salió a pasar el día fuera de casa y, a su regreso, se encontraron con una familia entera viviendo dentro de su piso. Vaciaron su casa de sus pertenecías y recibieron a la pareja, con la mujer embarazada, a golpes de palos, cadenas y motosierras. En directo en 'El programa de Ana Rosa', hacían un llamamiento.

Les dijeron una brutal paliza que les dejó el cuerpo amoratado, a él le han tenido que dar 20 puntos en la cabeza y los okupas han sido detenidos, pero Eloísa y su marido siguen fuera de casa porque está okupada por unos amigos de este clan violento.

Al parecer, se trata de una familia conflictiva y conocida en la localidad en la que viven y sus problemas habrían empezado cuando, hace unos años, se metieron a la fuerza casa de una vecina, Eloísa les denunció y parece que desde entonces intentan vengarse de ellos.

En directo en 'El programa de Ana Rosa', él nos enseñaba que tiene el torso cubierto de impactantes moratones así como una herida en la cabeza. Ella tiene un ojo y un brazo amoratados a pesar de que está embarazada de ocho semanas y nos contaba que la dejaron inconsciente: "Dijeron, 'voy a matar a tu hijo', venían a rematarme, me dejaron en el suelo, porque él se puso delante, si no se pone delante, a mí me mata". "Si tardan 30 segundo más nos matan", corroboraba él.