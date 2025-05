Okupas agresivos la emprenden a pedradas con su vecino: "No me han matado de milagro"

Nuria Morán 27 MAY 2025 - 08:51h.

Unos okupas agresivos llevan un año y medio instalados en la casa de Carlos

Carlos está viviendo un auténtico infierno desde que okuparon su casa hace un año y medio. Son tan violentos que han llegado a tirarle piedras desde la ventana, causándole graves heridas en la cabeza.

Cuando se enfrenta a él, la situación no mejora y el okupa, que lo niega todo tanto ante las cámaras de 'La mirada crítica' como en el juicio celebrado por las amenazas, se pone todavía más violento. Pero queda constancia de todo registrado, los insultos, las amenazas y las agresiones.

'La mirada crítica' ha hablado con Carlos, víctima de la agresividad de sus propios okupas: "Otra vez me agredieron con una sombrilla"

"Llevo un año y medio de calvario, con agresiones, insultos y amenazas que luego cumplen. Hace dos meses me tiraron otro proyectil y también me dieron. Es gente muy agresiva", comienza contándonos.

Aunque los okupas se ensañan especialmente con él, Carlos nos asegura que la convivencia con el resto de vecinos tampoco es sencilla y que a uno de ellos llegaron a amenazarle con "una bombona de butano y a agredirle" .

"Otra vez me agredieron con una sombrilla. Tengo muchas denuncias puestas hacia ellos, aunque hay veces en las que no me hacen daño y no voy a la comisaría", ha añadido Carlos.

Aunque este vecino solicitó en el juicio una orden de alejamiento, sorprendentemente el juez no se la concedió y tiene que vivir con el miedo de encontrarse a los okupas de su casa en cualquier momento.