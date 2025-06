Una reportera de 'El Programa de Ana Rosa', víctima de la inquiokupación: "No se van a ir. Es insostenible"

Nuria Morán 09 JUN 2025 - 12:03h.

Nuestra compañera lleva siete meeses sin cobrar el alquiler

'El programa de Ana Rosa' habla con una mafia de la okupación: "Un chico del banco nos da las direcciones de los pisos vacíos"

Muchos son los casos de okupación a los que 'El Programa de Ana Rosa' ha dado visibilidad, pero este lunes 9 de junio nos ha tocado vivirlo en primera persona.

María Campos, compañera de la sección de política, alquiló su casa en Alicante por 700 euros mensuales a una pareja que ya hace ocho meses que no le paga. Hoy ha decidido poner fin a esta situación y podido hablar con su inquiokupa.

Cuando ha tratado de mediar con ellos a través de una empresa, los okupas han preferido no abrirles la puerta ni darles ninguna explicación. Finalmente ha llegado la policía acompañada por la propia inquiokupas, que según podemos ver en el vídeo se ha mostrado muy violenta.

Sus inquiokupas, violentos y con antecedentes, le deben 15.000 euros entre la renta y gastos

"A la deuda que tienen mis inquiokupas, hay que sumarle otra deuda de una empresa de mediación que me estafó. Hay gente que tratan de aprovecharse de estos momentos en los que ya no puedes más", nos ha contado María en directo.

"Ha sido un momento muy tenso porque ella ha llegado, él no abría la puerta ni aunque se lo pidiese la policía... Finalmente han dejado entrar a la policía, pero nosotros no y tampoco hemos podido grabar nada. Finalmente, cuando la policía ha llegado nos han dicho que no se van a ir y que se saben todas la maneras para quedarse en la casa. Ya tenemos una situación insostenible", ha dicho nuestra compañera visiblemente desesperada.