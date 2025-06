La agresión, en la que habrían participado cinco alumnos del Colegio Nuestra Señora de Loreto, habría ocurrido en una actividad en Málaga

El adolescente denuncia haber sido agredido sexualmente por un grupo de alumnos de 2º de la ESO: "Que sufra, quiero ver cómo sufre"

La Conselleria de Educación procedió, a petición de la familia, a cambiar de centro al menor que presuntamente fue agredido sexualmente por otros compañeros del colegio concertado Nuestra Señora de Loreto de Valencia en el año 2023. Además, la víctima fue acompañada en la adaptación al nuevo centro, así como sus hermanos posteriormente.

Así lo han manifestado fuentes de la administración educativa, después de que haya trascendido que la familia de este adolescente, que en 2023 estudiaba 2º ESO, denunció que había sufrido presuntamente una agresión sexual por parte de varios alumnos.

El centro educativo donde estudiaban los menores hizo público este domingo un comunicado en el que confirmaba que en junio de aquel año tuvo noticias de que en una actividad deportiva organizada en Benalmádena (Málaga) en marzo "presuntamente existieron conductas sexuales inapropiadas".

Según ha desvelado el diario Las Provincias, dos años después de que se produjeran los hechos denunciados, la Fiscalía de Menores de Valencia solo habría acusado a uno de los implicados, mientras que otros dos son inimputables al tener 13 años cuando sucedieron los presuntos abusos y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar. En este sentido, la Fiscalía ha informado que está pendiente de un recurso de la acusación particular ante la Audiencia Provincial de Valencia para poder acusar a dos menores más.

Explicaciones del centro

Este lunes, la directora de la Fundación Santo Domingo, Julia Moreno, de la que depende el centro, y la directora del Colegio Nuestra Señora de Loreto, María Dolores Esteban, han comparecido este lunes en rueda de prensa para defender su actuación y condenar lo sucedido.

La directora de la Fundación ha pedido "respeto" para la familia de los presuntos agresores y a la presunción de inocencia. No obstante, Julia Moreno ha asegurado que "en el momento que haya resolución firme habrá una condena contundente".

Mientras, María Dolores Esteban, directora del centro, ha manifestado su "preocupación y tristeza". Además, ha reiterado que está "a disposición del menor", después de "dos años el que estamos sufriendo la familia, los educadores y nosotros".

El colegio ha expresado su "más profunda solidaridad y respeto hacia cualquier víctima de abusos o violencia y especialmente al menor afectado en este caso". "Desde 2019, la Fundación dispone de un Protocolo de prevención y respuesta ante el abuso sexual a menores que es público y que se complementa con un compromiso firmado por todos los empleados", ha destacado.

Según ha relató el centro en un comunicado, en la primera semana de junio de 2023 la familia de un alumno comunicó al tutor que "su hijo no se encontraba en condición de asistir al colegio debido a un incidente con compañeros". Una semana más tarde, el 12 de junio 2023, el centro tuvo noticia de que en las actividades deportivas durante el mes de marzo y en las que participaron alumnos de 2º ESO "presuntamente existieron conductas sexuales inapropiadas".

El colegio detalló que dicha información llegó a través de un psicólogo que se dirigió a ellos para "trasladar su preocupación por la gravedad de los hechos que le había transmitido un alumno" y, como consecuencia de los mismos, "había informado a las autoridades judiciales trasladando al colegio dicha información y entregando al centro una copia del informe que había presentado a dichas autoridades y que implicaba a otros estudiantes".

El centro asegura que tomó las medidas necesarias

El centro educativo ha afirmado que, "en base a la información anterior, tomó las medidas necesarias (apertura de procedimientos ordinarios y ejecución de protocolos. Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar, PREVI) para abordar la situación" e "informó a las familias implicadas, a la inspección educativa y a la titularidad del colegio".

En esta línea, ha resaltado que, "con ánimo de transparencia, se emitieron dos comunicados, uno de carácter interno al personal del colegio y otro a las familias del curso de los alumnos, para que estuvieran informados de las circunstancias ocurridas".

"A día de hoy, el colegio no forma parte de ningún procedimiento penal y no existe ningún procedimiento penal abierto contra el centro", ha subrayado, al tiempo que ha remarcado que el centro "siempre ha estado a disposición de todas las personas, instituciones o medios que se han acercado hasta él con interés informativo, salvaguardando las obligaciones legales referidas al debido sigilo al que estamos obligados".

Desde la Conselleria han explicado que la Inspección Educativa activó en su día la Unidad Especializada de Orientación en el ámbito de convivencia y conducta, que "acompañó y asesoró tanto al centro como a la familia del menor".

"Se pusieron en contacto tanto la inspección como el ámbito de convivencia inmediatamente al conocer el caso. Desde Conselleria se procedió al cambio de centro en primer lugar del menor por solicitud de la familia y se acompañó la adaptación al nuevo centro, tanto del menor como de sus hermanos posteriormente", exponen.

Los presuntos agresores siguen en el centro

En la rueda de prensa de este lunes, las responsables del centro han confirmado que los cinco alumnos implicados en la presunta agresión sexual siguen en el colegio. "Tienen un seguimiento de profesores y no se ha detectado ninguna incidencia ni conducta preocupante", han señalado. Además, han explicado que por parte de los alumnos "no ha habido un reconocimiento explícito" de los hechos y que Fiscalía de Menores no ha ordenado "ninguna medida de prevención".

De hecho, en las próximas semanas está previsto un viaje del curso de los presuntos agresores con pernocta para el que "no se van a poner unas medidas especiales con estos menores, más allá de las que ya se reforzaron cuando se conocieron los hechos".

Por su parte, el menor agredido continúa en tratamiento psiquiátrico dos años después de los hechos.