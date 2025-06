El menor Valencia que denuncia una agresión sexual de sus compañeros en un viaje a Málaga convivió con los agresores tras los hechos

El centro del menor presuntamente agredido sexualmente asegura que tomaron "las medidas necesarias"

Estuvo 35 días ingresado en un hospital en estado de shock después de un viaje escolar en el que supuestamente fue violado en Grupo, acosado y amenazado. El caso lo denunció el psicólogo al que acudió la familia y dos años después se ha hecho público. Hoy el Colegio se ha visto obligado a dar explicaciones. Toni Ramos.

Desde el Colegio aseguran que se muestran se muestran "consternados", pero reconocen que tanto los agresores como la víctima estuvieron al menos conviviendo en el Colegio desde que sucedieron los hechos al menos, como decimos, durante dos meses.

Unos presuntos agresores que, según el colegio, todavía siguen escolarizados, siguen participando de actividades extraescolares, pero con más medidas preventivas más allá de las que marca la normativa, aunque sí con mayor vigilancia. Desde el AMPA han querido dar un mensaje de apoyo a la familia de la víctima y también de perdón. Un perdón que según el Colegio, no ha llegado todavía aún por parte de los presuntos agresores.

El centro da explicaciones

Arranca la comparecencia con palabras para la víctima. "Nuestra solidaridad y nuestra tristeza al pensar que algo así ha podido pasar en nuestro colegio o en una actividad organizada por nosotros". Porque el colegio está en Valencia, pero la denuncia habla de una agresión sexual de cinco menores contra otro alumno de 13 años en un hotel de está localidad de Benalmádena. En un viaje para participar en olimpiadas escolares en marzo de 2023.

En junio de ese mismo año, "la familia dice que su hijo no va a venir", sus padres les dicen que se encontraba mal, pero no mencionan las causas. "A los pocos días nos llegó la comunicación del psicólogo". Con uniforme en el que recogía el relato del menor, que había necesitado atención hospitalaria por un episodio de catatonia y estrés postraumático por lo sufrido.

"Esto se informó a todas las familias nos pusimos a disposición de ellas". Se activó el Protocolo de la Generalitat y la víctima y sus hermanos fueron ubicados en otro centro. Sobre lo ocurrido durante el viaje, el Colegio afirma que el ratio de vigilancia de profesores era superior al que exige la ley. "Si no hay alguien en cada habitación y no puede haberlo y hay habitaciones compartidas entre alumnos, no existe un riesgo cero".

La Fiscalía solo ha hallado pruebas para acusar a 1 de los 5 presuntos agresores, dos de ellos son inimputables porque tenían menos de 14 años y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar.