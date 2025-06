Gonzalo Barquilla 26 JUN 2025 - 18:32h.

El padre de Khaley, una niña desaparecida en 2022, se la llevó a Egipto sin consentimiento asegurando que iban a ver a su madre enferma

La alerta ciudadana para tratar de encontrar a Khaley Rodríguez Gómez, vista por última vez en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Compartir







Khaley Rodríguez Gómez, la niña madrileña de cuatro años que desapareció en 2022, se encontraría con su padre en Egipto, el país de origen del progenitor, según ha explicado al portal web de Informativos Telecinco la asociación SOS Desaparecidos, que ha denunciado que la pequeña fue vista por última vez en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas antes de tomar un vuelo.

"La pequeña Khaley desapareció el 27 de julio de 2022, hace casi tres años. El hecho es que la madre tenía la custodia total de su hija, pero el padre le pidió llevársela a Egipto porque, según decía, la madre de él estaba gravemente enferma y quería que pasara tiempo con ella. Todo bajo promesas de que la iba a devolver en breve tiempo. Ella no dio su consentimiento, sin embargo, el hombre se llevó a su hija. Al cabo de una semana dijo que volverían, pero que tuvieron un problema con el vuelo. Y luego, tras un par de meses, ya reconoció que era mentira y que no la devolvería", detalla el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills.

"El padre le dijo a la madre que no sabría nunca más ni de él ni de la niña. Y así es. Hasta el día de hoy, es un país donde no cumplen el Convenio de La Haya y ese es el gran problema. La madre ha tocado ya todas las instituciones (Ministerio de Justicia, de Interior y de Exteriores) y ha viajado hasta allí, pero no hay forma de que tenga el respaldo que debe tener por parte de las administraciones. Tanto a nivel nacional como a nivel de extranjería", agrega Amills, que pide resolver este caso de sustracción parental cuanto antes.

PUEDE INTERESARTE Fin a la sustracción parental de una menor que su madre se llevó a Polonia hace 12 años

La madre de Khaley recauda fondos para afrontar la lucha legal por su hija en Egipto

Alba Marina Rodríguez Gómez, la madre de Khaley, ha explicado en redes sociales, gracias a varias asociaciones que la apoyan como 'Madres Protectoras Madrid', que su hija nació en Torrejón de Ardoz, donde creció y acudía al colegio. "Aquí tenía sus amigos. Aquí tenía su vida", precisó la progenitora, que afirma que desde la desaparición de su hija vive "con un dolor indescriptible" y que lucha "cada día por recuperarla".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Desde entonces no he tenido contacto con ella. Y nadie me ha dicho si está bien. Khaley está sola, desprotegida y sin el respaldo de los órganos competentes españoles que puedan garantizar su seguridad y su regreso a casa. Como madre, no puedo rendirme. Pero la lucha legal en otro país requiere recursos que ya no puedo asumir sola", añade Alba Marina, que no entiende cómo un país como España puede "permitir que una menor nacional desaparezca fuera del país sin consecuencias, porque Khaley es española y merece volver a casa".

La madre de Khaley, ante la falta de recursos para emprender esa lucha legal en Egipto, ha creado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para intentar acarrear con los gastos: "He creado esta campaña para recaudar fondos que me permitan cubrir los gastos de un abogado especializado en derecho internacional en Egipto, traducciones juradas y legalizaciones de documentos, así como costes administrativos y judiciales del proceso". "Cada aportación, por pequeña que sea, nos acerca a Khaley", sentencia la campaña, que se ha marcado como objetivo inicial 5.000 euros.