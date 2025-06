Valeri, la presunta amante de Álvaro Muñoz Escassi, habría mantenido encuentros esporádicos con José Luis Ábalos durante los últimos seis años

Compartir







A Valeri la conocimos cuando salió a la luz su presunto affaire con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Por aquel entonces, el sevillano mantenía una relación con la modelo María José Suárez, sería además la propia Valeri quien, a través de correos electrónicos, le contaría a la modelo la infidelidad de su novio.

Desde entonces, y tras alguna que otra entrevista, no habíamos vuelto a saber de Valeri hasta hace unos días. Cuando salieron a la luz los audios en los que José Luis Ábalos y Koldo García hablaban de "repartirse señoritas" de compañía, Valeri volvió a escena: "Yo soy la colombiana de la que hablan".

Y es que, según las palabras de la propia Valeri, ella y Ábalos se vieron de manera esporádica durante los últimos seis años, pero no fue hasta que vio el escándalo por televisión cuando se dio cuenta de que se trataba de un político de nuestro país:

"Quiero dejar claro que yo a este señor lo conocí hace seis años. No era una relación de nada, era algo de trabajo y nada más. Yo no sabía quién era él, me di cuenta de quién era cuando ahora empezó a salirle todo el rollo y toda la mierda y dije 'hostia, a este tío yo lo conozco'. Hay cosas que no se pueden demostrar, solamente ante un juez y nada más. Yo estoy hablando de mi vida y de los trabajos que yo he hecho".