Montse, empleada de limpieza fallecida, murió tras trabajar de 14:30 a 21:30 horas en plena calle y a casi 40 ºC

Montserrat, la trabajadora de la limpieza muerta en plena ola de calor en Barcelona, avisó a su encargado de que no se encontraba bien

Barcelona.Monste, una trabajadora del servicio de la limpieza de las calles de Barcelona, murió después de completar su jornada a casi 40 ºC en la calle, en plena ola de calor. El horario que realizó la fallecida fue de 14:30 a 21:30 horas, en una de las zonas más cálidad de la Ciudad Condal.

Por parte de la empresa de limpieza explican que no recibieron en ningún caso el aviso de la mujer diciendo que se encontraba mal a causa del calor. El ayuntamiento, por su parte, dan por válida la versión de la compañía y manda un mensaje a todas esas empresas para que protegan a sus trabajadores y su exposición al sol.

El mensaje de Montse antes de fallecer: "Pensaba que me moría"

La hermana de Montse muestra a 'Informativos Telecinco' el mensaje que la fallecida envió a un compañero de trabajo cuando llegó a casa. A falta de conocer la causa exacta, la víctima confesaba que uno de los motivos de su estado crítico era el calor.

"He tenido una tarde muy mala, no solo por la mierda que hay, es que pensaba que me moría, me viene unos dolores de brazos, pecho y cervicales...", confesaba la víctima antes de fallecer. Tras esto, y verbalizar que creía que iba a fallecer, confirmaba tener "calambres" y haber estado trabajado todo el día en la zona de Campellans.

Por parte de grupos sindicales acalaran que "en ningún momento notificó a la empresa que se encontrara mal y que abandonó el puesto de trabajo sin indicios de preocupación". Por último, pese a que todo apunta a que la empresa contaba con los protocolos de seguridad, sse deben cuidar a los trabajadores en días de intenso calor.