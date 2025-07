Alba, la madre de la pequeña Khaley, desaparecida en 2022, asegura que el padre de la menor la ha prometido con un chico de 10 años

Khaley, la niña desaparecida a la que su padre se llevó a Egipto: "Le dijo a la madre que quería que su hija conociera a su abuela"

Alba, la madre de la pequeña Khaley Rodríguez, desaparecida desde 2022 en un caso de sustracción parental, pide ayuda para recuperar a su hija: "Mi hija fue llevada a Egipto por mi ex pareja sin mi consentimiento, y desde entonces no he tenido contacto con ella. Khaley está sola, desprotegida y sin el respaldo de los órganos competentes españoles que puedan garantizar su seguridad y su regreso a casa", lamenta la madre de la pequeña.

Lo último que sabe de la menor, de 4 años, es que la familia del padre la ha prometido con un chico de 10 años. Así, los planes de la familia paterna de la menor es que cuando cumpla 9 años y el chico 15, se casen, según recoge El Periódico.

El padre se la llevó a Egipto

"La pequeña Khaley desapareció el 27 de julio de 2022, hace casi tres años. El hecho es que la madre tenía la custodia total de su hija, pero el padre le pidió llevársela a Egipto porque, según decía, la madre de él estaba gravemente enferma y quería que pasara tiempo con ella. Todo bajo promesas de que la iba a devolver en breve tiempo. Ella no dio su consentimiento, sin embargo, el hombre se llevó a su hija. Al cabo de una semana dijo que volverían, pero que tuvieron un problema con el vuelo. Y luego, tras un par de meses, ya reconoció que era mentira y que no la devolvería", detallaba el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, a Informativos Telecinco.

"El padre le dijo a la madre que no sabría nunca más ni de él ni de la niña. Y así es. Hasta el día de hoy, es un país donde no cumplen el Convenio de La Haya y ese es el gran problema. La madre ha tocado ya todas las instituciones (Ministerio de Justicia, de Interior y de Exteriores) y ha viajado hasta allí, pero no hay forma de que tenga el respaldo que debe tener por parte de las administraciones. Tanto a nivel nacional como a nivel de extranjería", agrega Amills, que pide resolver este caso de sustracción parental cuanto antes.

La alerta por la desaparición de la menor

La asociación SOS Desaparecidos emitía una alerta a través de sus redes sociales denunciando la desaparición de Khaley Rodríguez Gómez, una pequeña de tan solo cuatro años de la que no se sabe nada desde el pasado 25 de julio de 2022, donde se le perdió la pista en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

En 2022, Khaley Rodríguez Gómez medía 1,10 metros de altura, sería de complexión delgada, tenía el pelo de color castaño claro y los ojos de color marrón con tonos verdes. Junto a la alerta publicada en las redes sociales también se ha facilitado una fotografía de la pequeña y, también, se ha solicitado toda la ayuda ciudadana posible para poder encontrar o dar con cualquier pista del paradero de Khaley Rodríguez Gómez.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Khaley Rodríguez Gómez o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +868286726, +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Junto a estos canales, también se puede aportar información poniéndose en contacto con la Guardia Civil o la Policía Nacional.