El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha denunciado que una médica de atención primaria que pasa consulta en el Centro de Salud 2 de la ciudad ha sido víctima de una agresión, con insultos, amenazas y una actitud violenta por parte de un hombre que había acudido al centro acompañando a su pareja.

Según un comunicado difundido por dicho colegio este jueves, la pareja accedió el día 4 por la mañana al centro de salud sin cita previa para la consulta médica, ya que solo tenían turno con enfermería, y, al ser informados de que debían esperar, comenzaron a lanzar improperios en la sala, elevando el tono con frases como “la sanidad pública es una vergüenza” o “la médico sin hacer nada”.

La doctora, siguiendo el protocolo, les ofreció ser atendidos para descartar urgencias, pero al comprobar que no se justificaba una intervención médica inmediata, les pidió regresar a la sala de espera.

La médica sufrió una crisis de ansiedad

Pese a los intentos de calmar la situación, la tensión se incrementó, y el varón, cada vez más agresivo verbalmente, regresó más tarde a la consulta de forma alterada y profirió insultos personales como “niñata” e “imbécil”.

Según el testimonio de testigos recogido por el Colegio de Médicos en el comunicado, el hombre llegó a apretar el puño e insinuó una actitud física intimidante hacia la médica, que sufrió una crisis de ansiedad tras el incidente.

El Colegio de Médicos ha señalado que ni el hombre ni su acompañante eran pacientes asignados directamente a la facultativa agredida. Este colectivo, que ha condenado la agresión, han subrayado el riesgo físico y emocional al que se enfrentan muchos profesionales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como el embarazo.

La tercera agresión a un profesional sanitario en Castilla-La Mancha

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, el doctor Manuel Rayo Gutiérrez, ha afirmado que “cada ataque a un sanitario es un ataque al sistema de salud” y ha reclamado una revisión urgente de la legislación vigente para imponer penas “más duras y ejemplarizantes”.

Esta es la tercera agresión a un profesional sanitario en Castilla-La Mancha en menos de una semana, ya que el domingo por la noche, un enfermero del punto de atención continuada (PAC) de Madridejos (Toledo) sufrió amenazas y empujones por parte del marido de una paciente y, en la madrugada del lunes 4, una médica de un PAC de Ciudad Real fue víctima de una agresión física por parte de la acompañante de una paciente. En este caso, la agresora fue detenida por la Policía Nacional por un delito de atentado a funcionario público.