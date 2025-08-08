Iván Sevilla 08 AGO 2025 - 04:00h.

"Es clave llevar equipo y calzado adecuado, así como elegir rutas apropiadas a tu nivel", aconseja la Policía Local

En una actuación, un hombre "cayó a la orilla del río y quedó imposibilitado para salir", apuntan los bomberos

JaénLos planes de senderismo por España también son populares en verano y en lugares como Cazorla (Jaén) han tenido que recordar a los senderistas que "es crucial planificar la ruta". Después de producirse tres rescates en dos días.

Desde la Policía Local del municipio han dado varios consejos importantes a todo aquel que desee ir al entorno natural jienense. Siempre hay que tener en cuenta niveles, recomendaciones y seguridad.

Especialmente para prevenir sufrir accidentes como los que obligaron a actuar a los servicios de emergencias el fin de semana, "en rutas y senderos" de Cazorla. Las autoridades recibieron avisos por "lesionados".

Esguince de tobillo y caída al río

Al encontrarse las personas que para quienes solicitaban ayuda en zonas de difícil acceso, efectivos de Bomberos de la Sierra de Cazorla se movilizaron para rescatarlas en camillas.

Por ejemplo, el 3 de agosto, actuaron casi sin margen de tiempo entre uno y otro auxilio, tras ser alertados por el 112 de Andalucía. En el primero de los casos, "una mujer tenía un posible esguince de tobillo".

Según apuntan los bomberos, tuvo la lesión cuando subía al Castillo de la Yedra y requirió asistencia para bajarla hasta un lugar donde pudiese ser atendida por una ambulancia.

"Cuando estamos realizando el rescate anterior, recibimos otra llamada", relatan. Era el segundo suceso del día, en el que un hombre "cayó en la orilla del río y quedó imposibilitado para poder salir por su propio pie".

"Elegir rutas apropiadas para tu nivel", avisan

La Policía Local de Cazorla ha hecho un llamamiento público para informar de cómo tener "una buena experiencia de senderismo", reduciendo así las posibilidades de sufrir un percance.

"Llevar equipo y calzado adecuado, ser consciente del entorno en que estás y, por supuesto, es clave elegir rutas apropiadas para tu nivel", son las recomendaciones que dan, además de "llevar suficiente agua y comida".

También desde el 112 de Andalucía recuerdan que "las imprudencias salen caras", por lo que hay que extremar la precaución "en lugares abruptos, pasos estrechos y desfiladeros".

Piden igualmente tener "mucho ojo con los posibles desprendimientos de rocas y deslizamientos de laderas", al caminar o atravesar espacios montañosos con este paisajes así.

