AlicanteAgentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 17 años en la localidad alicantina de Elche por agredir a un policía al lanzarle una piedra el pasado fin de semana en la zona del barrio de Carrús.

La detención del joven ha tenido lugar en Elche durante la medianoche de este viernes, según han informado a Europa Press en fuentes policiales.

Las mismas fuentes han señalado que no se descartan nuevas detenciones y las primeras líneas de la investigación apuntan a que se produjo tras un "encontronazo" entre la víctima y el autor.

"Más seguridad"

El pasado lunes, 4 de agosto, el alcalde de la localidad, Pablo Ruz, después de conocer la agresión al agente, reclamó al Gobierno de España un refuerzo policial "que dote de más seguridad al barrio" de Carrús.

Por su parte, el sindicato Jupol, al que está afiliado el policía, expresó su "más enérgica condena ante la brutal agresión" y avanzó que ha iniciado los trámites para personarse como acusación particular en el procedimiento judicial.