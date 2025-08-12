El presidente de la Diputación de Zamora, ha pasado sus vacaciones trabajando como bombero en los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas

El incendio de Zamora vuelve a complicarse por el viento y obliga a nuevas evacuaciones: ocho pueblos desalojados

Compartir







Ha cogido vacaciones en agosto pero lejos de descansar, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que durante ocho años estuvo al frente del parque de bomberos de Aliste, se ha puesto el traje de profesional de extinción, ha cogido la manguera y ha estado en primera línea de fuego en los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas.

Faúndez, que apenas ha dormido en los últimos días, el domingo en labores de lucha contra el fuego en Molezuelas y desde el lunes por la tarde en Puercas, como un bombero forestal más, ha asegurado que piensa que él es "más útil aquí, sobre el terreno, ayudando y transmitiendo información de primera mano, que estando en un despacho", declara.

PUEDE INTERESARTE Los bomberos en Ávila: la imagen de la desolación y el cansancio de este verano por los incendios en España

Este martes por la mañana ha estado junto a otros bomberos haciendo cortafuegos en la carretera de Puercas a Gallegos del Río y a primera hora de la tarde ha acudido, como un profesional de extinción más, a un foco que se acaba de reactivar.

Javier Faúndez, que como presidente de la Diputación de Zamora está al frente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, admite: "Soy uno más, estoy a coordinar lo mejor posible los equipos que tiene la Diputación y a lo que ellos quieran, a lo que me manden", ha dicho en referencia a quienes están la frente del operativo de extinción.

Ante una emergencia no hay vacaciones

Sobre su peculiar forma de afrontar las vacaciones, atacando el fuego en primera línea, asegura que "cuando hay una urgencia en la provincia no son vacaciones, si te coge lejos, bien, pero si estás en casa tienes que echar una mano".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Él ha pasado los días de descanso en su pueblo zamorano, Trabazos, del que es alcalde, hasta que el domingo por la tarde les dieron aviso del primer incendio y acudió con los medios del Consorcio a Molezuelas de la Carballeda y a la localidad de Cubo de Benavente, donde se quemaron dos viviendas y algunas naves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esa noche apenas durmió cinco horas y la del lunes al martes, "tres o cuatro", para llegar puntual a primera hora de la mañana, esta vez en el fuego de Puercas porque "cuando hay que estar, hay que estar", declara restando importancia a las horas de sueño y cansancio acumuladas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En primera línea también para las transmisión de la información

Desde su experiencia, adquirida durante quince años colaborando en el parque de bomberos voluntarios de Aliste y formándose en extinción, el presidente de la Diputación de Zamora informa de la última hora de la situación y su trabajo en vacaciones: "Estamos eliminando las zonas de riesgo, pero con dificultades importantes por las rachas de viento que están volviendo".

Para él, es importante estar en los incendios, no solo por echar una mano con la manguera o coordinar equipos, sino porque además, por su cargo, puede transmitir información fehaciente.

Como ejemplo pone el del domingo, cuando empezó a correr el rumor de que se habían quemado veinte casas en Cubo de Benavente y tuvo que tranquilizar a los vecinos y explicarles que no había sido así, además de dar consuelo a uno de los dos vecinos en cuyas casas sí había entrado el fuego tras ser evacuados.