Empiezan a regresar a sus casas los más de 3.700 desplazado por los incendios en Castilla y león, aunque aún quedan 2,500 desalojados

Así está siendo la lucha contra los incendios en toda la península

Hasta ocho municipios de la provincia de León se encuentras asediados por las llamas de los incendios forestales que han llegado a desalojar a más de 3.700 personas, aunque esta cifra se ha reducido por debajo de los 2.500. La preocupación por el daño que los incendios han causado en el paraje de Las Médulas se amplía ahora a localidades como Puercas, Nogarejas o Molezuelas de la Carballeda. Informa Noemí Bautista.

Las brigadas antincendios está pendientes de una climatología muy adversa con fuertes vientos cambiantes que dificultan la lucha contra las llamas

Preocupa la fuerza cambiante del viento

El principal foco activo ahora está en Molezuelas de la Carballeda, donde los medios aéreos siguen sofocando las llamas. El incendio se ha expandido ya a ocho pueblos de León. El humo ha obligado a cortar la carretera en Castro Calvón por falta de visibilidad y hasta el momento son 170 las personas alojadas en un albergue improvisado de Cruz Roja.

A la espera de regresar a sus hogares, los vecinos recuerdan con angustia lo vivido con lenguas de fuego acosando sus viviendas y propiedades, y las columnas de humo oscureciendo el cielo.

Una noche más, los equipos de bomberos y la UME se han enfrentado al viento que sigue complicando las tareas de extinción, mientras los incendios continúan arrasando hectáreas en la comunidad castellanoleonesa.