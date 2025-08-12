El fuego en Tarifa obligó a desalojar a unas 2.000 personas de viviendas, hoteles y urbanizaciones

Los vecinos de Tarifa, amenazados de nuevo por el fuego: "En la misma playa el humo nos estaba ahogando"

Medios aéreos volverán a incorporarse a la mañana de este martes a las tareas de extinción del incendio que desde ayer afecta a la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), y que sigue activo, según informa Antonio Bernal. El objetivo de la jornada de hoy es perimetrar el franco derecho, que ya se ha logrado hacer en la parte izquierda, a pesar del fuerte viento que se registró durante esta madrugada.

Durante la noche han trabajado desde tierra 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), cinco coches autobombas y una unidad de maquinaria pesada, entre otros medios.

El fuego obligó a desalojar a unas 2.000 personas

El fuego, que ayer se quedó a las puertas de las viviendas y hoteles de las playas de Atlanterra y Los Alemanes, obligó a desalojar a unas 2.000 personas de viviendas, hoteles y urbanizaciones. Ninguna de esas 2.000 personas que fueron ayer evacuadas han podido volver a sus viviendas durante esta madrugada.

Unas 400 de ellas han pernocado en el polideportivo del colegio Miguel de Cervantes y la iglesia Ntra Sra del Carmen de Zahara de los Atunes, según el alcalde de esta Entidad Local Autónoma, Agustín Conejo