El cirujano de los famosos, el doctor Gómez Villar, es estafado por su mejor amigo

Alberto Samperio 13 AGO 2025 - 17:00h.

El doctor Gómez Villar ha sido engañado por Juande, una persona de confianza que le habría robado 3 millones de euros

El enfado de Arantxa de Benito tras ser estafada con entradas falsas: "Lo dejo en manos de los abogados"

Compartir







'TardeAR' ha comenzado con una noticia relacionada con uno de sus colaboradores. El cirujano estético de los famosos, el doctor Gómez Villar, ha sido estafado por su mejor amigo. Dentro del engaño entran dos personas más que le habrían hecho perder más de 3 millones de euros.

La amistad se convirtió en un fraude alrededor de enero de 2024 cuando el cirujano de los famosos vendió una de sus clínicas. En ese momento entró en acción Juande, una persona de confianza del doctor, Francesco y Javier. Los tres ofrecieron a la víctima un negocio perfecto: una rentabilidad del 5% a través de inversiones millonarias.

El dinero fue destinado a través de transferencias para convertirse en productos farmacéuticos, metal y villas de lujo. Además Juande le comunicó al cirujano otro negocio: un proyecto inmobiliario a medias en Dubái. Sin embargo, la comunicación se fue perdiendo y Gómez Villar no recibió el capital prometido.

En el plató, el doctor ha explicado que la primera inversión que hizo fue el 6 de febrero de 2024 con la confianza que le transmitía Juande: "Es mi amigo y estaba convencido de que no me iba a engañar. Es amigo de la familia, tenía contacto con mis padres".

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Las imágenes del altercado de Leonardo DiCaprio con los agentes de la Guardia Civil en Ibiza

Gómez Villar llevaba como siete u ocho años de amistad con Juande y ha recordado que ha estado en muchos momentos apoyándole hasta que se realizó la presunta estafa: "Es un amigo. Cuando él lo ha necesitado yo he estado y cuando yo lo he necesitado también él ha estado".

'TardeAR' consigue hablar con Juande, el presunto estafador

El programa ha conectado con un periodista desde la redacción para conocer exactamente lo que ha dicho Juande, el examigo del cirujano. El presunto timador ha comentado que no hay ninguna estafa: "No hay absolutamente nada. Él decidió invertir en unos fondos, se le ha estado devolviendo el dinero y se puso nervioso porque hubo un retraso de dos meses".

"Éramos muy amigos. Un día viene por aquí por la oficina a decirme que ha vendido la clínica, que necesitaba invertir y yo le digo dónde estoy invirtiendo... Yo no tengo nada que ver, yo lo único que hice fue presentarles... Se le ha ido la cabeza", ha señalado el examigo del doctor.

El cirujano de los famosos se ha sorprendido mucho con lo que ha dicho Juande en la llamada. "Si se me ha estado devolviendo deberían presentar esas transferencias", ha expresado Gómez Villar.