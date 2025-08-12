Miguel Salazar Madrid, 12 AGO 2025 - 20:16h.

No todo era lujo y felicidad durante las idílicas vacaciones de Leonardo DiCaprio en Ibiza. El actor de Hollywood se encuentra en la isla balear junto a su pareja, Vittoria Ceretti, disfrutando del verano al igual que otros personajes como Kate Moss -que fue pillada en 'topless' en la playa-.

Leonardo DiCaprio ha sufrido un pequeño altercado con los agentes de la Guardia Civil. En 'Tardear' hemos podido ver las imágenes que captan el preciso momento en que el actor aparece reunido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al salir de una fiesta. Sergio Garrido, el paparazzi que tuvo un encontronazo con Mar Flores en la isla balear, desvela como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia todos los detales del suceso.

Lo que le ocurrió a DiCaprio en Ibiza

"DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control de la Guardia Civil", explica. A Garrido le llama la atención que el actor vaya "súper tapado". En el vídeo se puede ver cómo mantiene la mirada hacia el suelo sin apenas articular palabra.

Lo que se sospecha es que los agentes hayan acudido a la fiesta ilegal en la que se encontraba el californiano con la intención de "desmantelarlo". "Se deja llevar con los amigos y cuando sale se encuentra con esta historia", relata el paparazzi.

Todo apunta a que esta celebración no cumplía los parámetros de seguridad. En ella acudieron numerosos rostros conocidos y, según las mismas fuentes, fue el actor y cantante Arón Piper el que la organizó. "Dice que la persona que más le ha decepcionado es DiCaprio porque marca la distancia con al gente joven", relata la colaboradora Leticia Requejo sobre lo que cuenta el artista.