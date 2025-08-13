España cercada por las llamas: seis heridos, dos en la UCI y cuatro en la unidad de quemados por el incendio de Puercas, en Zamora
Hay 21 fuegos activos repartidos por la Península: solo en Castilla y León hay 14, la zona más afectada de España por los incendios forestales
El incendio de Molezuelas obliga a evacuar a más de 5.000 personas en León
Los incendios forestales se reproducen por media España que sufre el peor verano de los últimos años. En Castilla y León se acumulan 14, el más cruento, el de Yeres, que amenaza con confluir con el de Llamas de Cabrera ya ha arrasado el paraje natural de Las Médulas. Este miércoles hay una veintena de fuegos repartidos por la Península. La ola de incendios ha provocado dos muertos (uno en la localidad madrileña de Tres Cantos y un voluntario en León), seis heridos, miles de hectáreas quemadas y otras miles de personas evacuadas.
De las seis personas heridas este martes en el incendio forestal de Puercas (Zamora) en la localidad de Abejera, dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y cuatro han sido trasladadas al hospital Rio Hortega de Valladolid, donde hay unidad de quemados, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción en una batalla que ha vuelto a enfrentar a los políticos que se culpan de la desatención al mundo rural.
El Ejército activa la Sala de Operaciones para el seguimiento de la actuación de la UME
El Ejército de Tierra activa la Sala de Operaciones del Centro de Situación para el seguimiento y generación de capacidades en apoyo a la UME en las tareas de extinción de incendios. Las Fuerzas Armadas refuerzan la intervención con helicópteros para agilizar el traslado de efectivos que luchan contra el incendio de Gallegos del Río Zamora.
Técnicos prevén un día "muy complicado" para controlar el fuego de Molezuelas, en Zamora por la inestabilidad
La directora técnica de extinción del incendio forestal de Molezuela (Zamora), Mar Lejarraga, ha asegurado que se prevé un día "muy complicado" en las labores de control del fuego de Molezuelas en Zamora, a causa de la inestabilidad meteorológica. Las altas temperaturas y vientos no favorecen la extinción de las llamas.
La Ministra de Transición Ecológica confirma 14 incendios forestales
La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y a la espera de que se confirmen las causas, se estima que varios de ellos han sido provocados "por su virulencia", en una entrevista en la cadena SER.
Un experto responde a la pregunta por qué sufrimos incendios forestales tan graves
España lleva ardiendo una semana, de norte a sur y de este a oeste. ¿A qué responde esta oleada de incendios? Un experto, entrevistado por Informativos Telecinco, señala a un mix entre el abandono del mundo rural y el cambio climático con altas temperaturas que convierten la masa material vegetal en un polvorín.
El especialista en Ingeniería Agroforestal, Juan Picos, ha explicado cómo hemos llegado a esta situación con incendios virulentos que devastan parajes naturales. " Tenemos una serie de ingredientes que están confluyendo estos días de una manera muy marcada. El primero, el medio rural que acumula una masa de material vegetal como nunca hemos tenido, sobre todo debido al abandono de las actividades tradicionales de agricultura y ganadería que durante siglos han modulado nuestro territorio y que en las últimas décadas hemos ido abandonando."
Incendio forestal de Puercas, en Zamora: seis heridos, dos en la UCI
De las seis personas heridas en el incendio forestal de Puercas (Zamora) cuando el fuego llegó a la localidad de Abejera, dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y cuatro han sido trasladadas al hospital Rio Hortega de Valladolid, donde hay unidad de quemados, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.
Los heridos eran vecinos evacuados que viajaban en dos vehículos durante el desalojo, uno que demoró la salida y el otro que dio media vuelta cuando partía, según han precisado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Incendios en Toledo: desconfinan Calera y Chozas y también levantan el confinamiento de Navalmoralejo
Las llamas de los incendios en Alberche del Caudillo, localidad del municipio de Calera y Chozas, y de Navalmoralejo han arrasado ya 3.250 hectáreas tras extenderse hasta Cáceres por el impulso del viento. El primero permanece en nivel 2, con más de 9 medios terrestres y más de 40 efectivos trabajando en la zona para tratar de contener el fuego. El segundo, en Navalmoralejo, ha bajado a situación operativa 0, aunque se sigue luchando por controlar las llamas, que se producen en medio de una oleada de incendios que afectan a España.
Alerta a casi toda España por altas temperaturas con máximas de hasta 42ºC
Un total de 42 provincias tienen avisos activos para este miércoles por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Las provincias con nivel naranja por altas temperaturas son Cáceres y Badajoz (Extremadura), Girona y Lérida (Cataluña), Huesca (Aragón), Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias). Córdoba, Huelva y Sevilla llegarán a los 42ºC.
El fuego de Calera y Chozas, en Toledo se complica: pasa a nivel 2
El fuego originado este martes por la tarde en Alberche del Caudillo ha ido avanzando a causa del viento hasta Calera y Chozas complicando las labores de extinción, según ha informado el Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha elevado su situación operativa a nivel 2, debido a afección a bienes de naturaleza no forestal.