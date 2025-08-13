El Ejército activa la Sala de Operaciones para el seguimiento de la actuación de la UME

Zoe Armenteros 13 AGO 2025 - 08:24h.

Hay 21 fuegos activos repartidos por la Península: solo en Castilla y León hay 14, la zona más afectada de España por los incendios forestales

El incendio de Molezuelas obliga a evacuar a más de 5.000 personas en León

Los incendios forestales se reproducen por media España que sufre el peor verano de los últimos años. En Castilla y León se acumulan 14, el más cruento, el de Yeres, que amenaza con confluir con el de Llamas de Cabrera ya ha arrasado el paraje natural de Las Médulas. Este miércoles hay una veintena de fuegos repartidos por la Península. La ola de incendios ha provocado dos muertos (uno en la localidad madrileña de Tres Cantos y un voluntario en León), seis heridos, miles de hectáreas quemadas y otras miles de personas evacuadas.

De las seis personas heridas este martes en el incendio forestal de Puercas (Zamora) en la localidad de Abejera, dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y cuatro han sido trasladadas al hospital Rio Hortega de Valladolid, donde hay unidad de quemados, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción en una batalla que ha vuelto a enfrentar a los políticos que se culpan de la desatención al mundo rural.