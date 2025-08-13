Donde no llega el agua, llega la gente: el pueblo lucha por salvar al pueblo en los incendios de este verano

Frente a los incendios, miles de vecinos luchan junto a los bomberos para salvar lo suyo: el pueblo defiende al pueblo

Los incendios registrados en España este miércoles 13 de agosto

España lanza un recuerdo para esos vecinos que, estos días, se están viendo amenazados por el fuego. Será otra noche difícil para ellos, tras horas de lucha incansable codo con codo con los bomberos, plantando cara a las llamas con un coraje que, en estos días, está siendo admirable.

Los incendios dejan tras de sí un rastro de desolación, pero junto a los destrozos, también revelan una imagen poderosa: la de la unidad. Miles de personas luchando juntos, hombro con hombro, vecinos ayudando a los servicios de extinción en una batalla que ya no distingue profesiones ni edades. Nuestro homenaje es para ellos.

"Hemos salido todos a ayudar. Porque esto es cosa de todos"

Es fácil sentirse como un diminuto David frente a un Goliat de llamas virulentas, blandiendo lo que parece un insignificante batefuegos, mientras casi pueden sentir cómo arden sus pestañas. Pero ella, él, ellos… no están solos frente al gigante: "Hemos salido todos a ayudar. Porque esto es cosa de todos".

Y la unión hace la fuerza. Cada uno aporta lo que puede y lo que tiene: un hombre con su rastrillo, otros con escobas, extintores, desbrozadoras, tractores o cisternas. Son muchas las manos que sostienen la manguera para que el agua llegue lo más lejos posible.

Siempre con prudencia, siempre apoyando a los medios que trabajan sin descanso por tierra y aire. Por eso, bajo una marquesina de autobús, podrán reponer fuerzas. Y hacer que el gigante, finalmente, no sea el fuego, sino el pueblo.