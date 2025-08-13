El Parque Natural Montaña Palentina, con sus 80.000 hectáreas, es un área protegida que alberga una gran riqueza natural y cultural.

El gran incendio que desde el domingo arrasa parte de la Montaña Palentina ha calcinado ya más de 3.000 hectáreas en el entorno de Resoba, en el Parque Natural, donde los servicios de extinción centran sus esfuerzos en proteger las localidades amenazadas. Algunos vecinos están denunciando la falta de atención.

"Todos los incendios importan y todos destruyen, pero este parece no existir" denuncia una joven en Instagram. Porque la situación es crítica, el fuego continúa activo en Índice de Gravedad 2, después de que se iniciase por causas que aún se desconocen en la pedanía de Cervera de Pisuerga, dentro del Parque Natural Montaña Palentina.

Este espacio, con sus 80.000 hectáreas, es un área protegida que alberga una gran riqueza natural y cultural. La Montaña Palentina no es, como tal, un Bien de Interés Cultural (BIC) declarado, pero sí que engloba varios elementos que sí tienen esta catalogación, además de ser un espacio natural de gran valor y belleza.

Según ha explicado a EFE el alcalde de La Pernía, Mariano San Abelardo, las pedanías de Lebanza y El Campo continúan confinadas con las carreteras de acceso cortadas para evitar la llegada de curiosos y facilitar el trabajo de los medios de extinción.

El alcalde ha explicado que no se ha evacuado a los vecinos, aunque sí a dos familias alojadas en las casas cercanas a la abadía de Lebanza, una de ellas con menores, que han sido reubicadas en San Salvador de Cantamuda y en Lebanza.

"La prioridad es salvar las localidades, defenderlas para que no las alcance el fuego"

"La prioridad es salvar las localidades, defenderlas para que no las alcance el fuego. Lo primero es que no haya desgracias personales ni viviendas afectadas”, ha subrayado San Abelardo.

Los vecinos temen que la situación se vaya complicando por momentos. . El viento cambiante avivó las llamas cuando parecía que se podían tener controladas. “Faltaban unos metros, pero se descontroló”, evaluaba un ganadero de la zona, tal y como recoge el medio 'Palencia en la red'.

Otros vecinos abastecen a las cuadrillas y carrocetas de agua con sus tractores y cisternas. Es el caso de La Casa de las Vacas en Cervera, donde ya llevan varias noches preparando el alimento.

Esta pasada noche, pasta con atún, explicaba Carolina de la Fuente, propietaria del establecimiento con el que también han colaborado otros de la localidad como la Parada “que el domingo dejó de dar cenas para ayudar", recoge el citado diario palentino.

Un numeroso grupo de jóvenes voluntarios se encargan de emplatar y embolsar la comida, unas 150 raciones, y el agua, 900 litros, donado por Agua de Lebanza.

El alcalde ha reconocido este miércoles que la situación es “algo mejor” que ayer martes por la tarde, cuando el fuego, que hasta ese momento permanecía en nivel 1 del índice de gravedad potencial (IGR) al no suponer riesgo para la población, pasó a nivel 2 por la evolución de las llamas y su proximidad a núcleos habitados.

"Ayer por la mañana también parecía que mejoraba y por la tarde el calor y el viento lo reavivaron de manera brutal. Pasamos uno de los peores días de nuestras vidas", ha explicado San Abelardo, y ha destacado el trabajo de las brigadas y la colaboración vecinal, con voluntarios y particulares que ponen a disposición tractores, cubas de agua, palas y camiones para apoyar las labores de enfriamiento, además de aportar alimentos y agua para los efectivos.

31 medios asignados

En este momento hay 31 medios asignados a la zona, terrestres y aéreos, y aunque la Junta de Castilla y León aun no ha cuantificado la superficie quemada, se estima que han ardido más de 3.000 hectáreas, según han trasladado este miércoles responsables de UGT que han denunciado en Palencia la falta de personal de extinción de incendios forestales y las condiciones laborales que tienen que soportar los trabajadores.

El secretario general de UGT-SP en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha asegurado que este incendio sigue descontrolado, motivo por el cual se ha tenido que declarar como Índice de Gravedad Potencial 2 que conlleva riesgo por amenaza seria a poblaciones y por afección a zonas de reserva de Espacio Natural Protegido.