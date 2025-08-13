Agencia EFE 13 AGO 2025 - 11:39h.

Abel Ramos, de 35 años, era un voluntario que participaba en las labores de extinción del incendio declarado en Molezuelas, Zamora

Muere un voluntario de 36 años que trabajaba en la extinción de los incendios forestales en León

Compartir







La provincia de León llora la muerte de Abel Ramos, el hombre de 35 años fallecido en Nogarejas (León) mientras participaba como voluntario en las labores de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó a la provincia leonesa el pasado lunes. Ramos era vicepresidente del Motoclub Bañezano y quedó atrapado ayer por la tarde por las llamas en la carretera de Nogarejas. Como aficionado al mundo de las motos, Ramos había acompañado recientemente al vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller en los entrenamientos y clasificación del GP de La Bañeza, León.

Había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego

"El fuego que azota tu querida tierra leonesa ha quebrado tu vida ejerciendo de voluntario para evitar males mayores. Contigo se va parte del Motoclub Bañezano, pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo", ha señalado el motoclub en sus redes sociales.

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal -de nivel 2- y había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

Era una persona "que estaba integrada en el operativo", que había aportado medios a este, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea, según explicaba el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El fallecido había colaborado hace unos días en la organización del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza que se celebró entre el 8 y el 10 de agosto en su característico circuito urbano.