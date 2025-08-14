Denuncia la falta de medios, previsión y planificación, se sienten "olvidados"

Última hora de los incendios forestales| El incendio de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, el más grande de toda la historia de España

Los bomberos forestales llevan demasiados días luchando contra el fuego que asedia por toda España. Fallecidos, heridos y exhaustos, las fuerzas se van agotando. Trabajan sin descanso junto a los voluntarios, los propios vecinos, intentando controlar unas llamas que parecen imparables.

En León varias brigadas de refuerzo están exhaustas: "Aguantamos lo que se puede, otra cosa no se puede hacer. Agua y paciencia", afirma un bombero.

A Emanuel y Rubén los han trasladado desde la otra punta de Castilla y León y afirman que "faltan recursos, eso se ve, si venimos de Segovia. Faltan en todos lados y sobre todo cuando se pone la cosa fea".

Federico Grillo, analista de incendios y Vocal Colegio Ingenieros Forestales: "Ahora mismo todo el mundo está agitado, enfadado. La situación está descontrolada, el personal está agotadísimo..."

Los descansos es otra polémica que quema a los forestales en las redes sociales. Se preguntan si es mucho pedir que se descanse 12 horas entre jornada como dice el Estatuto.

Las críticas van dirigidas a TRAGSA, la empresa pública que gestiona el servicio desde 2022. En Madrid llevan años denunciando unas condiciones precarias.

Roberto Marín, Bombero forestal de la Comunidad de Madrid "Ganamos 1.300 euros. Somos los grandes olvidados y sería necesario que se nos valorase un poco más porque al fin al cabo somos los que estamos en primera línea".

Aun así, hoy subirán otra vez al monte a jugarse la vida por los demás.

CCOO denuncia la precaria situación laboral de bomberos y exige una solución a autoridades

CCOO ha denunciado "enérgicamente" la situación de precariedad en la que trabajan los profesionales que integran los dispositivos y retenes antiincendios de buena parte del país, y ha exigido a las administraciones que pongan solución urgente a sus necesidades para velar por su seguridad y salud.

En un comunicado, el sindicato se refiere a las condiciones "a veces extremas" en las que tienen que desarrollar su trabajo, debido a la falta de personal y de medios, al tiempo que lamenta las tres muertes producidas hasta el momento por estos incendios y se une al dolor de las familias.

"Es un hecho, como denuncian las personas trabajadoras, que la precariedad continúa dificultando el trabajo de extinción de incendios y poniendo en peligro a los profesionales", subraya CCOO, que lamenta que tienen salarios que rondan el salario mínimo interprofesional, "con disponibilidad completa durante jornadas extenuantes".

En el comunicado también se denuncia la falta de medios, previsión y planificación, y lamentan que los avituallamientos durante los incendios no llegan en condiciones.

"Los bomberos forestales de todo el país batallan diariamente para cuidar y preservar los montes y el medio natural, así como para proteger y apoyar a los vecinos y vecinas de las zonas rurales", insiste CCOO.