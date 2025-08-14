El fallecido, tenía el 50% del cuerpo con quemaduras, que sufrió cuando luchaba contra las llamas en la comarca de la Valdería

Última hora de los incendios forestales| Muere uno de los heridos graves en el fuego de León, el tercer fallecido en los incendios

Un hombre de 36 años se ha convertido en el segundo fallecido en los incendios que están asolando a León y el tercero de las víctimas de la ola de incendios que afectan la península. Era uno de los heridos que se encontraba ingresado en la UCI en estado crítico, según han informado medio locales.

El fallecido, tenía el 50% del cuerpo con quemaduras, que sufrió cuando luchaba contra las llamas en la comarca de la Valdería. El hombre, identificado como Jaime Aparicio, estaba en la Unidad de Quemados de Valladolid´.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado a EFE el fallecimiento de esta persona, que en el momento de sufrir sus heridas acompañaba al otro voluntario, Abel Ramos, que falleció cuando luchaba contra las llamas en Nogarejas (León).

Abel Ramos, el voluntario fallecido cuando combatía el fuego

Este martes fallecía Abel Ramos, un voluntario, de 35 años, que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda. El leonés muy querido en su localidad estaba conduciendo su desbrozadora cuando fue atrapado por las llamas cuando "dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

El consejero ha apuntado que en una de las actuaciones en la carretera LE-125, a la altura del kilómetro 12, cuando Ramos sufrió las graves quemaduras que le han provocado la muerte.