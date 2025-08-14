Héctor Palmero, periodista vinculado durante años a Radio Club Tenerife, ha fallecido a los 43 años de edad

Héctor Palmero, periodista vinculado durante años a Radio Club Tenerife -emisora perteneciente a la red de la Cadena SER en Canarias-, ha fallecido a los 43 años de edad. Su estado de salud le había apartado en las últimas temporadas de su labor habitual en antena.

Natural de La Laguna (Tenerife), Palmero fue durante mucho tiempo una de las voces más reconocidas de las mañanas en la emisora. Compartió micrófono con el periodista Juan Carlos Castañeda, encargándose de secciones como la previsión del tiempo, la información sobre el tráfico y la selección musical en los primeros tramos del día.

Comenzó su carrera profesional en Cope Tenerife, pero fue en Radio Club Tenerife donde consolidó su trayectoria. A lo largo de los años, trabajó en diferentes formatos: informativos, programas generalistas y, en ocasiones, en el área de Deportes. Era conocido en la redacción por su versatilidad y profesionalidad, así como por su disposición a colaborar tanto con compañeros veteranos como con periodistas jóvenes.

Un entusiasta del deporte

Además de su actividad profesional, era un entusiasta del deporte y participaba con frecuencia en carreras populares, especialmente en su ciudad natal. También era un seguidor activo del CD Tenerife y del CB Canarias, clubes con los que se identificaba personalmente.

Héctor Palmero deja un amplio legado profesional dentro del periodismo radiofónico en Canarias, en particular dentro del equipo de Radio Club Tenerife, donde trabajó durante buena parte de su vida laboral.