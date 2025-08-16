La Junta de Castilla y León ha coordinado la emisión de alertas conjuntas con Asturias y Cantabria por los incendios

Última hora de los incendios en España, en directo | Margarita Robles visita la estación de montaña de Manzaneda

AsturiasLa Junta de Castilla y León ha coordinado la emisión de alertas conjuntas con Asturias y Cantabria a través de la herramienta ES-Alert para la prevención de la población en zonas afectadas por incendios, con el fin de que se adopten medidas de seguridad.

Este sábado, 16 de agosto, tras la correspondiente valoración técnica desde el Centro Coordinador de Protección Civil, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, en coordinación con Asturias y Cantabria, ha procedido al envío conjunto de un aviso dirigido a los municipios que comparten el Parque Regional de Picos de Europa.

El "grave riesgo" de incendios forestales en el Parque Regional de Picos de Europa

En dicha comunicación se ha transmitido a la población el cese de cualquier actividad en el medio natural evitando el tránsito en todo el área del Parque Regional de Picos de Europa por el "grave riesgo" de incendios forestales.

Esta acción se ha coordinado desde el Centro Coordinador de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con Protección Civil de los Gobiernos de Cantabria y Asturias, ya que el espacio natural abarca a las tres comunidades autónomas.

Este viernes también se emitieron varios avisos específicos. En primer lugar, se prohibió el baño y las actividades acuáticas en el embalse de Riaño, dado que los medios de extinción estaban realizando recargas de agua en la zona.

Asimismo, se difundió una segunda notificación en la que se instaba a la población a cesar cualquier actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y facilitar las labores de extinción. Estas medidas se aplicaron en los municipios de Boca de Huérgano, Riaño, Burón, Acebedo, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en la provincia de León.

Alerta a la población ante los incendios de Cabrales, Cangas del Narcea y Somiedo

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido esta mañana un mensaje de alerta a la población a través de la plataforma ES-Alert debido a los incendios forestales que afectan a la región. Los focos activos se registran en Cabrales (Camarmeña), Genestoso en Cangas del Narcea y Villar de Vildas en Somiedo.

El aviso afecta a los municipios de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.