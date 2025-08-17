El incendio de Yeres-Llamas, en León, avanza con "intensidad bárbara" hacia La Maragatería

El incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera avanza con una "intensidad realmente bárbara", según advierte el director técnico de los trabajos de Emergencias

Última hora de los incendios en España

La cabeza del incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera avanza con una "intensidad realmente bárbara" hacia la comarca de La Maragatería, mientras el operativo está "en jaque" y se ve obligado a plantear "nuevas estrategias" ante la el comportamiento "anómalo" y "virulento" del fuego.

El director técnico de este incendio, Enrique Rey, ha advertido en la tarde de este domingo de que la situación por este fuego es "muy complicada" tras "48 horas de condiciones muy desfavorables y comportamientos anómalos, sobre todo en las últimas partes de la tarde y primeras horas de la noche".

El avance del incendio

"A pesar de plantear estrategias un poco a largo plazo y establecer líneas de control, los comportamientos de fuego que estamos viendo están siendo muy muy virulentos y acaban sobrepasando estas líneas, con lo cual vamos planteando nuevas estrategias", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que esta tarde la "sequedad se ha ido acumulando", lo que se suma a "combustibles finos disponibles y mucho viento" y ha provocado que ahora mismo la cabeza del incendio tenga "una intensidad realmente bárbara" y se dirija a La Maragatería, por lo que el trabajo se centra en proteger los pueblos de esta zona.

Rey también ha indicado que en la zona de El Bierzo, lo "más complicado" está en Peñalba de Santiago, hacia Manzanedo de Valdueza Espinoso de Compludo, Palacios de Compludo y Carracedo. "El fuego lo estamos manteniendo al norte de ese pueblo", ha dicho.

Igualmente, ha incidido en que el incendio tiene unos 120 kilómetros de perímetro de los que 20 están "absolutamente fuera de capacidad de extinción", y ha subrayado que de cara a las próximas horas se espera una "oportunidad" porque parece que mejoran las condiciones meteorológicas.

"Cuando nos ofrezca oportunidad, plantearemos una estrategia de ataque indirecto, con mucha maquinaria, para intentar al final poder encerrarlos", ha apuntado, para alertar de que él no había visto "una situación como esta semana", de "simultaneidad", en sus 30 años de experiencia.

"Estamos en jaque", ha reconocido al respecto de la situación del operativo. "Están dando mucho más de lo que profesionalmente se les podría pedir", ha aseverado sobre los efectivos que se reparten entre los incendios de la Comunidad, Extremadura, Asturias y Galicia.