Felipe VI ensalza la "capacidad de liderazgo" de la UME y su labor en la lucha contra los incendios

Felipe VI espera poder acudir sobre el terreno a zonas afectadas cuando la evolución de los incendios y las circunstancias lo aconsejen

Última hora de los incendios forestales en España

El rey Felipe VI ha ensalzado la "capacidad de liderazgo" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran, así como "el orgullo" por su labor en la lucha contra la ola de incendios forestales que asola España.

El monarca ha interrumpido sus vacaciones estivales, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha visitado este domingo el cuartel general de la UME -en la madrileña base aérea de Torrejón de Ardoz- para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción.

A su llegada, Don Felipe ha sido recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles; el teniente general de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo; el coronel segundo jefe de la base aérea de Torrejón, Marcos Díaz Estévez; el general segundo jefe de la UME, Fernando Carrillo; el subdirector general de Cooperación y Defensa Civil, general Carlos Prada; y el coronel jefe de Estado Mayor de la UME, Alberto Salas.

"Orgullo" por la labor de la UME

Además de haber escuchado al teniente general jefe de la UME, a los jefes de los distintos batallones que han desplegado en las diferentes comunidades autónomas y a la ministra de Defensa -quienes han dado cuenta del punto de situación de las llamas y su evolución-, el monarca ha defendido la "capacidad de liderazgo" de la UME.

Asimismo, ha transmitido su ánimo a todas las unidades que la configuran y "el orgullo" por su labor en la lucha contra los fuegos. Con ello, el jefe del Estado ha manifestado su voluntad de acudir sobre el terreno a zonas afectadas, cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejen.

En el centro de operaciones conjuntas, ha recibido una explicación sobre el punto de situación de los incendios forestales en la península y las operaciones por parte de la UME en diferentes fuegos, y ha podido contactar con los coordinadores militares de emergencias en cada uno de los territorios donde está desplegada la unidad militar.

Durante la semana, además de estar en contacto "permanente" con el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, recibiendo toda la información de última hora que se está produciendo sobre la situación de los diferentes incendios que afectan a distintas poblaciones y zonas de España, Felipe VI ha conversado telefónicamente con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.