Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Golpe de calor

Una periodista sufre un golpe de calor en mitad de la comparecencia de Pedro Sánchez en Ourense: "Hay un médico de Moncloa"

La comparecencia de Sánchez sobre los incendios termina por el golpe de calor de una periodista
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de OurenseEFE
Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto, ante la ola de incendios que asolan España, la creación de un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país.

Así lo ha hecho este domingo durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, donde ha estado acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

PUEDE INTERESARTE

Una periodista ha sufrido un golpe de calor durante la comparecencia

Al concluir la rueda de prensa, en el turno de las declaraciones del presidente, una periodista que se encontraba en la sala se ha desvanecido, ante la sorpresa de todos los asistentes, incluido el presidente: "Golpe de calor. De calor, ¿no? Vamos a esperar un segundo. No os preocupéis. Seguro que se recupera rápido", ha afirmado el presidente.

La comparecencia se ha pausado durante unos minutos, hasta que después ha sido dada por concluida: "Muchas gracias y esperemos que se recupere cuanto antes vuestra compañera", terminaba el presidente.

Temas