Una periodista ha sufrido un golpe de calor durante la comparecencia de Pedro Sánchez

Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez, desde Ourense: “Vamos a proponer un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país”

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto, ante la ola de incendios que asolan España, la creación de un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país.

Así lo ha hecho este domingo durante su visita al Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, donde ha estado acompañado del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Una periodista ha sufrido un golpe de calor durante la comparecencia

Al concluir la rueda de prensa, en el turno de las declaraciones del presidente, una periodista que se encontraba en la sala se ha desvanecido, ante la sorpresa de todos los asistentes, incluido el presidente: "Golpe de calor. De calor, ¿no? Vamos a esperar un segundo. No os preocupéis. Seguro que se recupera rápido", ha afirmado el presidente.

La comparecencia se ha pausado durante unos minutos, hasta que después ha sido dada por concluida: "Muchas gracias y esperemos que se recupere cuanto antes vuestra compañera", terminaba el presidente.