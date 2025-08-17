Los bomberos que luchan contra las llamas del incendio de Villanueva del Rey, Córdoba, denuncian el estado de la comida que reciben

Última hora de los incendios en España

En plena ola de incendios, la Sección Sindical de CGT en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía ha denunciado el trato que reciben los Bomberos forestales.

Según ha denunciado el organismo a través de sus redes sociales, los agentes de Bomberos que trabajan contra el fuego en el Incendio del municipio cordobés de Villanueva del Rey no estarían recibiendo el trato idóneo.

La denuncia de los bomberos forestales

Desde las redes sociales, la Sección Sindical de CGT en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía denuncia la comida que se le está dando desde la Junta de Andalucía a los Bomberos que trabajan sin descanso en el incendio que afecta a la zona cordobesa.

"Nos quedamos sin calificativos para ustedes Juanma Morena y Antonio Sanz en estos momentos esta es la comida que se les está entregando a los Bomberos Forestales que están ahora mismo en el Incendio de Villanueva del Rey ( Córdoba) después de estar todo el día apagando fuego", denuncian desde el sindicato.

Junto a este mensaje publicado en X, el sindicato adjunta una imagen de uno de los bocadillos que ha recibido uno de los agentes de Bomberos que se encuentra trabajando frente a las llamas.

Un tuit especialmente dirigido al presidente de la Junta de Andalucía y al Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía.

Consiguen estabilizar el incendio de Villanueva del Rey

Por suerte, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha estabilizado en las últimas horas el fuego declarado en el municipio cordobés de Villanueva del Rey, reabriendo al tráfico la N-432 que permaneció cortada.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el incendio se ha estabilizado en la madrugada de este domingo, en torno a las 02,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.

El incendio no se encuentra cerca núcleo poblacionales pero se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto de alta combustión sin vegetación frondosa.

Actualmente, se encuentran trabajando sobre el terreno dos helicópteros, un semipesado y otro ligero, seis camiones autobomba, tres buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales dos encargados, seis técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente. Además de dos drones, la Unidad de Sistemas en Emergencia y una unidad médica.