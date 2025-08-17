Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables"

Última hora de los incendios en España | El Gobierno comunica a la Junta de Extremadura que no puede aportarle más medios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no deje pasar más tiempo" para activar el Mecanismo europeo de Protección Civil, desplegar el Ejército en la lucha contra los incendios forestales que afectan a España "y lleguen los medios ya".

"El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya", ha asegurado Feijóo en un mensaje en la red social X.

Petición de movilización del Ejército

El líder del PP ha recordado que hace días los dirigentes de su partido pidieron activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército.

Feijóo justificó este sábado su petición de movilización del Ejército en las tareas de lucha contra los incendios por su capacidad de actuar en diferentes tareas.

"Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos", explicó.

Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables": "No hay que esperar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a un Gobierno "paralizado" que "ve como todo se quema" para "buscar culpables" y ha insistido en que "no hay que esperar para actuar", sino que hay que "adelantarse".

"Considero que siempre actúa de la misma manera. Ve paralizado como todo se quema, todo se hunde o se apaga para después buscar culpables y luego ver si toma alguna decisión y recurrir al si necesitan ayuda que la pidan. Es como veo que actúan en todo momento", ha lanzado desde el Parque Central de Bomberos de Las Rozas tras hacer balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña Infoma 2025.

Ayuso ha cargado contra la "falta de rigor, humanidad y antelación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha recalcado que España se encuentra "en la semana más negra de incendios que se recuerda" para recordar que se han quemado más de 150.000 hectáreas y han fallecido seis personas.